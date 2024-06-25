На этой неделе начнется строительство новой велосипедной дорожки на NDG. Планируйте свои маршруты!

На этой неделе возобновляется строительство велосипедной дорожки на улице Тербон. Дорожка в NDG оказалась настолько спорной, что в первый раз чиновники были вынуждены ее убрать. Район вернулся к первоначальному плану, но изменить мнение людей непросто.

В воскресенье на улице Террбон от бульвара Кавендиш до авеню Коронации (Coronation Avenue) не было знаков парковки, поскольку город готовится к первому этапу строительства новой велосипедной дорожки, которое начнется на этой неделе. “Это станет настоящим кошмаром для жителей NDG”, – сказал Ирвин Рапопорт, сопредседатель Ассоциации соседей Тербон.

Дорожка будет проходить по обеим сторонам улицы, а Тербон будет преобразован в улицу с односторонним движением, движение по которой будет осуществляться на восток между бульваром Кавендиш и авеню Жируар и на запад между Кавендиш и авеню Коронации.

“Как это на самом деле доказывает свою экологичность, когда вы даете всем этим людям возможность путешествовать по нашему региону в новых направлениях?” – спросила Марийвонн Кили, жительница NDG.

Ассоциация местных жителей Тербона пытается добиться отмены проекта с ноября прошлого года, и ее члены хотят, чтобы район провел общественные консультации.

“Мы вовсе не против велосипедных дорожек. Многие наши участники – велосипедисты, и можно было бы легко проложить двунаправленную велосипедную дорожку, сохранив две полосы для парковки и выделив полосу для движения”, – сказал Рапопорт.

Парковка будет разрешена только на одной стороне дороги, что сократит количество свободных мест примерно на 300. Жители беспокоятся о доступе к трем школам на Тербон и к церкви Святой Моники.

Прихожане говорят, что церкви нужна парковка, и если у них ее не будет, они опасаются, что церковь может закрыться.

“Это будет настолько сложно, что значительная часть из прихожан, вероятно, отправится в другую церковь, где удобнее парковаться”, – сказала жительница NDG Клэр Киз.

Из-за ожесточенных споров соседи разделились. Ассоциация пешеходов и велосипедистов NDG заявляет, что призывает к созданию безопасной сети велосипедных дорожек в сообществе.

“Мы очень рады, что у нас есть что-то, особенно там, где есть школы, куда люди наконец-то могут брать своих детей и ездить с ними на велосипеде в школу или на мероприятия”, – сказала Рейчел Мичи, представитель ассоциации.

В заявлении для CTV News представитель мэрии округа Грасия Касоки Катахва заявила: “Наша роль как избранных муниципальных чиновников заключается в том, чтобы предлагать безопасные варианты для всех участников дорожного движения….мы выбрали решение, которое гарантирует безопасность для всех”.

В нем говорилось: “Мы будем оставаться бдительными, гибкими и внимательными к влиянию этой новой конфигурации”.

Работы будут проводиться в три этапа и, как ожидается, будут завершены к 15 июля, но жители говорят, что не прекратят свою борьбу, пока проект не будет свернут.