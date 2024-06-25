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Новости На этой неделе начнется строительство новой велосипедной дорожки на NDG. Планируйте свои маршруты!

На этой неделе начнется строительство новой велосипедной дорожки на NDG. Планируйте свои маршруты!

Виктория Христова Июн 25, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи На этой неделе начнется строительство новой велосипедной дорожки на NDG. Планируйте свои маршруты! отключены 33 Просмотров

На этой неделе возобновляется строительство велосипедной дорожки на улице Тербон. Дорожка в NDG оказалась настолько спорной, что в первый раз чиновники были вынуждены ее убрать. Район вернулся к первоначальному плану, но изменить мнение людей непросто.

 

В воскресенье на улице Террбон от бульвара Кавендиш до авеню Коронации (Coronation Avenue) не было знаков парковки, поскольку город готовится к первому этапу строительства новой велосипедной дорожки, которое начнется на этой неделе. “Это станет настоящим кошмаром для жителей NDG”, – сказал Ирвин Рапопорт, сопредседатель Ассоциации соседей Тербон.

Дорожка будет проходить по обеим сторонам улицы, а Тербон будет преобразован в улицу с односторонним движением, движение по которой будет осуществляться на восток между бульваром Кавендиш и авеню Жируар и на запад между Кавендиш и авеню Коронации.

“Как это на самом деле доказывает свою экологичность, когда вы даете всем этим людям возможность путешествовать по нашему региону в новых направлениях?” – спросила Марийвонн Кили, жительница NDG.

Ассоциация местных жителей Тербона пытается добиться отмены проекта с ноября прошлого года, и ее члены хотят, чтобы район провел общественные консультации.

“Мы вовсе не против велосипедных дорожек. Многие наши участники – велосипедисты, и можно было бы легко проложить двунаправленную велосипедную дорожку, сохранив две полосы для парковки и выделив полосу для движения”, – сказал Рапопорт.

Парковка будет разрешена только на одной стороне дороги, что сократит количество свободных мест примерно на 300. Жители беспокоятся о доступе к трем школам на Тербон и к церкви Святой Моники.

Прихожане говорят, что церкви нужна парковка, и если у них ее не будет, они опасаются, что церковь может закрыться.

“Это будет настолько сложно, что значительная часть из прихожан, вероятно, отправится в другую церковь, где удобнее парковаться”, – сказала жительница NDG Клэр Киз.

Из-за ожесточенных споров соседи разделились. Ассоциация пешеходов и велосипедистов NDG заявляет, что призывает к созданию безопасной сети велосипедных дорожек в сообществе.

“Мы очень рады, что у нас есть что-то, особенно там, где есть школы, куда люди наконец-то могут брать своих детей и ездить с ними на велосипеде в школу или на мероприятия”, – сказала Рейчел Мичи, представитель ассоциации.

В заявлении для CTV News представитель мэрии округа Грасия Касоки Катахва заявила: “Наша роль как избранных муниципальных чиновников заключается в том, чтобы предлагать безопасные варианты для всех участников дорожного движения….мы выбрали решение, которое гарантирует безопасность для всех”.

В нем говорилось: “Мы будем оставаться бдительными, гибкими и внимательными к влиянию этой новой конфигурации”.

Работы будут проводиться в три этапа и, как ожидается, будут завершены к 15 июля, но жители говорят, что не прекратят свою борьбу, пока проект не будет свернут.

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