В свет вышел квебекский фильм о прогнозируемом будущем строительной экономики

Научно-фантастический документальный фильм под названием “Материалисты”, рассказывающий о предстоящем развитии экономики замкнутого цикла в строительстве, был выпущен в Канаде.

Путем сочетания документального стиля и научной фантастики с элементами предсказания и анимационным дизайном, “Материалисты” переносят зрителей в 2050 год, где исследуют перспективы экономики замкнутого цикла в строительстве.

Короткометражка представляет собой утопическую картину будущего, описывающую профессии, жизненный цикл материалов, прогнозируемую статистику и действия на различных уровнях.

Работа над фильмом была проведена совместно организациями “Архитектура без границ Квебека” (AWBQ), Dark Matter Labs, Les Interstices и Recyc-Québec.

Почти треть всех отходов, отправляемых на утилизацию ежегодно, относится к отрасли строительства. Команда дизайнеров озадачена вопросом: “А что, если мы представим город как круговую экономику, в которой материалы постоянно перерабатываются и повторно используются?”

Для выработки концепции, проектные партнеры использовали всеобъемлющий подход с активным участием. Они пригласили 25 заинтересованных сторон из различных областей, таких как наследие, урбанистика, архитектура, строительство, институты, недвижимость, культура, инновации, экономика замкнутого цикла, на семинар о будущем, базирующийся на анализе текущих проблем и мировых тенденций.

“Материалисты” также нацелены на представление новых подходов к партисипативному футуризму и гибридным практикам для формирования совместных видений будущего. “Поскольку мы переживаем ключевой момент в нашей истории с социально-экологическими изменениями, важно изменить способы создания общих идей для ускорения развития общества”, – отмечает команда дизайнеров.

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