Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости В свет вышел квебекский фильм о прогнозируемом будущем строительной экономики

В свет вышел квебекский фильм о прогнозируемом будущем строительной экономики

Виктория Христова Июн 19, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В свет вышел квебекский фильм о прогнозируемом будущем строительной экономики отключены 39 Просмотров

Научно-фантастический документальный фильм под названием “Материалисты”, рассказывающий о предстоящем развитии экономики замкнутого цикла в строительстве, был выпущен в Канаде. 

 

Путем сочетания документального стиля и научной фантастики с элементами предсказания и анимационным дизайном, “Материалисты” переносят зрителей в 2050 год, где исследуют перспективы экономики замкнутого цикла в строительстве.

Короткометражка представляет собой утопическую картину будущего, описывающую профессии, жизненный цикл материалов, прогнозируемую статистику и действия на различных уровнях.

Работа над фильмом была проведена совместно организациями “Архитектура без границ Квебека” (AWBQ), Dark Matter Labs, Les Interstices и Recyc-Québec.

Почти треть всех отходов, отправляемых на утилизацию ежегодно, относится к отрасли строительства. Команда дизайнеров озадачена вопросом: “А что, если мы представим город как круговую экономику, в которой материалы постоянно перерабатываются и повторно используются?”

Для выработки концепции, проектные партнеры использовали всеобъемлющий подход с активным участием. Они пригласили 25 заинтересованных сторон из различных областей, таких как наследие, урбанистика, архитектура, строительство, институты, недвижимость, культура, инновации, экономика замкнутого цикла, на семинар о будущем, базирующийся на анализе текущих проблем и мировых тенденций.

“Материалисты” также нацелены на представление новых подходов к партисипативному футуризму и гибридным практикам для формирования совместных видений будущего. “Поскольку мы переживаем ключевой момент в нашей истории с социально-экологическими изменениями, важно изменить способы создания общих идей для ускорения развития общества”, – отмечает команда дизайнеров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*