Трюдо пообещал наладить сотрудничество с Индией

Канада планирует сотрудничать с Индией по ряду важных вопросов, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе беседы с журналистами после встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди 15 июня.

“Я не буду вдаваться в подробности этого важного и чувствительного вопроса, над которым нам предстоит поработать, но было дано обещание совместно работать в ближайшее время, чтобы решить ряд очень важных вопросов”, – приводит телеканал слова премьер-министра.

Трюдо не уточнил, о каких именно вопросах идет речь.

Напомним, лидеры двух стран встретились впервые после ухудшения отношений, начавшихся в августе 2023 года.

Причиной стали обвинения Трюдо в адрес индийских властей.

Премьер-министр Канады заявил о причастности властей Индии к убийству лидера сикхов Канады Хардипа Сингха Ниджара.

Ниджар, выступавший за возрождение независимого сикхского государства, был убит неизвестными.

Журналисты отметили, что несмотря на восстановление контактов в ходе саммита “Большой семерки”, Моди и Трюдо не контактировали друг с другом и сидели поодиночке.

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