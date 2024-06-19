Трюдо пообещал наладить сотрудничество с Индией

“Я не буду вдаваться в подробности этого важного и чувствительного вопроса, над которым нам предстоит поработать, но было дано обещание совместно работать в ближайшее время, чтобы решить ряд очень важных вопросов”, – приводит телеканал слова премьер-министра.
Трюдо не уточнил, о каких именно вопросах идет речь.
Напомним, лидеры двух стран встретились впервые после ухудшения отношений, начавшихся в августе 2023 года.
Причиной стали обвинения Трюдо в адрес индийских властей.
Премьер-министр Канады заявил о причастности властей Индии к убийству лидера сикхов Канады Хардипа Сингха Ниджара.
Ниджар, выступавший за возрождение независимого сикхского государства, был убит неизвестными.
Журналисты отметили, что несмотря на восстановление контактов в ходе саммита “Большой семерки”, Моди и Трюдо не контактировали друг с другом и сидели поодиночке.
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