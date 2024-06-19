Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Канадские фермеры-пенсионеры чаще стали продавать фермы
Фото: https://eda-priroda.ru/

Канадские фермеры-пенсионеры чаще стали продавать фермы

Виктория Христова Июн 19, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадские фермеры-пенсионеры чаще стали продавать фермы отключены 32 Просмотров

Фермеры из Канады, достигшие пенсионного возраста, стали чаще продавать свои фермы вместо того, чтобы сдавать их в аренду. По данным, около 1/3 сельскохозяйственных угодий в провинции Саскачеван сдаются в аренду, причем от 80% до 85% арендованных земель принадлежат фермерам, достигшим пенсионного возраста.

 

Согласно заметкам Тима Хаммонда, сельскохозяйственного риелтора, до 2012 года фермеры без наследников предпочитали продавать свои угодья при выходе на пенсию.

В результате они становились более обеспеченными к моменту окончания трудовой деятельности.

Однако с 2013 по 2023 год аренда земли в Саскачеване приносила 4–5% ежегодного дохода от стоимости угодий, что делало сдачу в аренду более привлекательным вариантом.

Кроме того, стоимость земли продолжала расти, принося прибыль землевладельцам. По словам Хаммонда, количество продаваемых ферм сократилось на 75% с 2012 по 2023 год.

Однако сейчас ситуация изменилась. Доходность от сдачи земли упала до 2,5–3,5%, в то время как инвестиционные фонды гарантируют доходность в 5%.

Риелторы отмечают увеличение числа продаваемых ферм, а также то, что пенсионеры все чаще передают свои угодья наследникам.

Молодые люди не всегда разделяют эмоциональную привязанность к земле и находят другие способы использования денег.

Хаммонд считает, что высокая стоимость земли в сочетании со скромной доходностью и старением фермеров будут способствовать увеличению предложений о продаже угодий, что, вероятно, повлияет на цены на землю.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*