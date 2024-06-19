Канадские фермеры-пенсионеры чаще стали продавать фермы

Фермеры из Канады, достигшие пенсионного возраста, стали чаще продавать свои фермы вместо того, чтобы сдавать их в аренду. По данным, около 1/3 сельскохозяйственных угодий в провинции Саскачеван сдаются в аренду, причем от 80% до 85% арендованных земель принадлежат фермерам, достигшим пенсионного возраста.

Согласно заметкам Тима Хаммонда, сельскохозяйственного риелтора, до 2012 года фермеры без наследников предпочитали продавать свои угодья при выходе на пенсию.

В результате они становились более обеспеченными к моменту окончания трудовой деятельности.

Однако с 2013 по 2023 год аренда земли в Саскачеване приносила 4–5% ежегодного дохода от стоимости угодий, что делало сдачу в аренду более привлекательным вариантом.

Кроме того, стоимость земли продолжала расти, принося прибыль землевладельцам. По словам Хаммонда, количество продаваемых ферм сократилось на 75% с 2012 по 2023 год.

Однако сейчас ситуация изменилась. Доходность от сдачи земли упала до 2,5–3,5%, в то время как инвестиционные фонды гарантируют доходность в 5%.

Риелторы отмечают увеличение числа продаваемых ферм, а также то, что пенсионеры все чаще передают свои угодья наследникам.

Молодые люди не всегда разделяют эмоциональную привязанность к земле и находят другие способы использования денег.

Хаммонд считает, что высокая стоимость земли в сочетании со скромной доходностью и старением фермеров будут способствовать увеличению предложений о продаже угодий, что, вероятно, повлияет на цены на землю.

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