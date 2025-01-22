Группа граждан призывает федеральное вмешательство в дело об оспаривании Закона 96

Группа частных лиц, оспаривающих квебекский законопроект № 96, который ограничивает использование английского языка на предприятиях и в государственных службах, призывает федеральное правительство вмешаться в ситуацию.

В 2023 году активист Эндрю Кадделл вместе с другими частными лицами решил начать конституционный процесс.

«Мы – единственное дело, которое касается частных лиц. Все остальные дела касаются учреждений, муниципалитетов, частных предприятий. Так что в данном случае мы совершенно уникальны», – сказал Кадделл в недавнем интервью.

Правительство Квебека сделало Закон 96 практически невозможным для оспаривания, поскольку он был принят с использованием положения «О недействительности», что позволило ему обойти Канадскую хартию прав и свобод.

Группа пытается оспорить конституцию более техническим способом, но для успеха, по их словам, необходимо вмешательство генерального прокурора Канады. Однако Оттава до сих пор отказывалась вмешиваться.

«Потому что кто будет защищать Конституцию? Кто будет защищать, должен ли Квебек быть нацией по Конституции? Кто будет защищать то, как Конституция влияет на мои права? Ваши права?» – сказал адвокат Майкл Бергман, который также оспаривает Закон 96.

Адвокаты генерального прокурора утверждали перед судьей Марком Сент-Пьером, что законы о языке относятся к юрисдикции провинций, поэтому Оттава не должна вмешиваться.

«Мы представили сегодня ходатайство о прекращении дела против генерального прокурора Канады, потому что в принципе генерального прокурора Канады нельзя заставить вмешаться в дело, касающееся конституционной обоснованности провинциального законодательства», – сказал адвокат Дэвид Буар.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.