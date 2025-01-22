Кинотеатр Guzzo закрывает еще 2 заведения на фоне финансовых проблем

Кинотеатр Cinemas Guzzo закрывает еще два своих заведения в Квебеке на фоне продолжающихся финансовых трудностей.

В понедельник компания объявила в пресс-релизе о немедленном закрытии двух кинотеатров: Méga-Plex Marché Central, расположенного рядом с шоссе 15 и 40, и недавно открытого Méga-Plex в Сен-Жан-сюр-Ришелье.

«Это чрезвычайно сложное решение необходимо для обеспечения устойчивости нашего семейного бизнеса после проблем, вызванных глобальным кризисом здравоохранения последних лет. И это несмотря на все усилия нашей команды и коллег найти решения», – говорится в релизе.

Винченцо Гуццо, владелец и оператор кинотеатра Cinemas Guzzo, рассказал CTV News, что именно эти два места «теряют больше всего денег».

«В случае с Marché Central потери составляют более 1,5 миллиона долларов в год», – сказал он.

«Мы уже 14 месяцев судимся с Marché Central, и они уже в третий раз пытаются расторгнуть договор аренды… Это все равно что три раза подряд подавать на развод. В конце концов, вы скажете: «Знаете что, я согласен, до встречи»».

В конце ноября кинотеатр Cinema Des Sources, расположенный в Доллар-дез-Ормо, также был закрыт навсегда.

По словам Гуццо, в результате двух недавних закрытий было временно уволено около 30 сотрудников, занятых неполный рабочий день, а сотрудники, занятые полный рабочий день, переведены в другие кинотеатры.

По его словам, кинотеатры Lacordaire и Sphèretech теперь будут открываться во второй половине дня по вторникам и пятницам.

Незадолго до праздников компания Cinémas Guzzo пообещала сохранить около 500 рабочих мест после того, как стало известно, что решением Высшего суда компания была ликвидирована, а ее активы должны быть проданы для погашения задолженности перед кредиторами. Guzzo сохраняет контроль над операциями в своих кинотеатрах.

«Осознавая недавние проблемы и повышенное внимание общественности, мы по-прежнему полны решимости реализовать конкретные меры по укреплению нашей финансовой стабильности и улучшению качества услуг», – говорится в релизе компании, опубликованном в понедельник. «Хотя мы стремились сохранить все рабочие места, некоторые меры стали неизбежными».

В настоящее время под брендом Guzzo работают семь кинотеатров, а не 10.

Гуццо сказал, что не ожидает дальнейшего закрытия.

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