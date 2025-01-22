Трое пострадавших в результате столкновения автомобиля со зданием в Лонгёе

Три человека находятся в больнице после того, как автомобиль врезался в одно из зданий в Лонгёе, что на южном побережье Монреаля.

Полиция Лонгёй (SPAL) получила звонок 911 в 10:20 вечера в понедельник о происшествии перед домом 51 на площади Шарля-Ле Мойна.

«Водитель, мужчина 20 лет, врезался в фасад здания», – сказала Мелани Мерсиль, представитель полиции Лонгёй. «Он был доставлен в больницу».

Два пассажира, мужчина и женщина, также были доставлены в больницу.

Мужчина, которому около 30 лет, находится в критическом состоянии.

Был установлен периметр безопасности, чтобы реконструкторы и следователи могли установить точную причину инцидента.

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