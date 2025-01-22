С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Православная церковь посвящает этот день святителю Филиппу Московскому. Митрополит Филипп жил во времена Ивана Грозного и был известен как обличитель опричнины. Из-за этого он попал в опалу, был отправлен в ссылку, а позже — убит Малютой Скуратовым. На Руси Филиппов день считался днем хозяйственных забот. За время праздников таких дел обычно накапливалось множество, и люди старались привести в порядок и свой дом, и себя. В этот день было принято затевать приборку, стирку, а также ходить в баню. Это называлось «смывать Святки».

Трагические события, произошедшие в Санкт-Петербурге 22 января 1905 года, вошедшие в историю как Кровавое или Красное воскресенье, положили начало революции. Фактически спланированное восстание петербургских рабочих сначала выглядело безобидным шествием с прошением к царю. Празднично одетые люди шли с ликованием к Зимнему дворцу и свято верили в праведность мероприятия и мирный исход. Они несли в руках иконы и портреты царя.

Сахаров выступил против введения советских войск в Афганистан, за что 22 января 1980 года правозащитник был задержан и без суда выслан вместе с женой в Горький (сегодня — Нижний Новгород) — город, в то время закрытый для посещения иностранными гражданами. Указ Президиума Верховного Совета и Постановление Совета Министров СССР лишили Сахарова всех наград, присужденных ранее. Вернуться из ссылки он смог только в 1986 году.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Провожаем уходящую осень и готовимся встретить красавицу-зиму! Одева тесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым январским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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