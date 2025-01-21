Как американские и канадские войска однажды одержали победу над самими собой

6 июня 1942 года японцы захватили часть Алеутских островов, расположенных неподалеку от Аляски.

Это стало серьезным психологическим ударом для американцев и канадцев.

Вопрос стоял остро — через год союзное командование запланировало операцию «Коттедж» для освобождения острова Кыска, где, по разведывательным данным, находилось более пяти тысяч японских солдат.

После жестокой битвы за остров Атту в мае 1943 года, когда японцы дрались до последнего, союзники подошли к операции по захвату Кыска с особой осторожностью.

Тем не менее, им противостояли трудные погодные условия — туман и проливной дождь затрудняли высадку.

Ветераны Атту были настороже, прекрасно понимая хитрости японцев.

Даже наличие недоеденной пищи в оставленных помещениях предупреждало их о возможных засадах.

Молодые канадские солдаты, впервые столкнувшиеся с боем, видели врага во всем, кто мог показаться из камней.

С 15 по 24 августа 1943 года, продвигаясь сквозь туман, союзники медленно брали Кыску, теряя более трехсот человек и один эсминец от мин.

В итоге они поняли, что сражались против себя, так как японский гарнизон был эвакуирован две недели назад.

Все потери произошли из-за дружественного огня и собственных ловушек. Союзники одержали победу над самими собой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.