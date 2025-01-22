CDN-NDG объявляет о пяти новых общественных проектах

В районе CDN-NDG был реализован второй «Бюджет участия», в рамках которого жители получили возможность предложить и проголосовать за проекты, которые, по их мнению, отвечают потребностям района.

Район опубликовал пять проектов, за которые проголосовали жители. По словам администрации района, эти проекты, бюджет которых составляет 500 000 долларов, будут реализованы в течение следующих двух лет.

Выбраны следующие проекты: местный продовольственный рынок стоимостью 150 000 долларов, оазис для опылителей стоимостью 75 000 долларов, микролес (один из двух) стоимостью 40 000 долларов, тренажерные станции на открытом воздухе стоимостью 135 000 долларов и благоустройство тротуаров на Queen Mary Rd. стоимостью 100 000 долларов.

Продовольственный рынок, решение о котором еще не принято, будет либо стационарным, либо передвижным, и, как сообщил «Пригороду» сотрудник отдела коммуникаций Жан-Франсуа Донэ, он будет реализован совместно с общественной организацией, занимающейся проблемой отсутствия продовольственной безопасности.

Оазис для опылителей – среда обитания, предназначенная для привлечения пчел, бабочек и птиц, – будет создан в парке Тренхолм в CDN-NDG .

Микролес будет расположен на улице Филдинг рядом с Лойолой в CDN-NDG . Будут и другие микролеса в округе, а также в центре города, что станет результатом их собственного бюджета, составленного при участии общественности.

Улица Куин Мэри будет очищена и благоустроена совместно со Службой экономического развития (SDÉ), возможно, с растительностью, скамейками и другими объектами. В центре внимания находится участок улицы Куин Мэри между Лемье и Кланранальдом, но эта область может быть расширена.

Что касается тренажерных станций на открытом воздухе, то они уже есть в двух районах – в парке Жана Бриллана и парке Лойолы. Проект будет направлен не на создание новых, а на модернизацию существующих.

Консультативный проект проводился с марта по ноябрь прошлого года и состоял из четырех этапов, в ходе которых жители предлагали свои идеи, затем участвовали в совместных обсуждениях и семинарах, а затем голосовали за эти идеи.

Мэр района Грасия Касоки Катахва высоко оценила этот процесс, сказав: «Партисипативный бюджет – это инструмент, созданный нашей администрацией для того, чтобы жители могли предложить конкретные изменения для своего района. Во втором выпуске наши команды работали над тем, чтобы охватить людей, которых меньше слышат, в более неблагополучных районах».

В голосовании приняли участие почти 2 500 жителей, которые представили 395 идей. Район также разослал наборы для участия в конкурсе в местные школы, чтобы дать возможность детям (старше 12 лет) принять в нем участие.

«Каждый из этих проектов будет способствовать тому, что наш район станет более зеленым, более инклюзивным и более ярким», – сказал Катава.

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