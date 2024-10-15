Гуляем по Монреалю: изучаем достопримечательности нашего города

Гуляем по нашему городу и узнаем новое о достопримечательностях Монреаля

С возникновением пещеры в Сен-Леонар связано множество легенд. Существует мнение, что она могла использоваться как укрытие для местных жителей или бункер для оружия, однако никаких подтверждений ни одной из этих версий пока не найдено. Первый раз о пещере упоминается в 1815 году. С тех пор её начали изучать как местные жители, так и ученые из других регионов. Лишь в 1988 году пещера получила статус национального природного памятника Канады. Пещера простирается на тридцать метров в длину и восемь метров в ширину. Вход ведет в первую комнату, имеющую прямоугольную форму, площадь которой не превышает двух метров. Далее за этой комнатой находится длинная лестница, спускающаяся вглубь пещеры, но, чтобы насладиться её красотой, нет необходимости продвигаться дальше. Уже с лестницы открывается замечательный вид на всю пещеру. Для участия в экскурсии необходимо заплатить девять долларов для взрослых и восемь долларов для детей.

Площадь Дорчестер — это маленький городской парк, который находится в центре деловой активности Монреаля. Эта площадь отличается своей красотой и пользуется популярностью среди местных жителей для прогулок и отдыха. Дорчестер появился на городской карте в 19 веке. Изначально здесь располагалось кладбище, но впоследствии захоронения были эксгумированы и перенесены в другое место. Оставшуюся территорию решили преобразовать в изящный парк, который был открыт для посетителей в 1878 году. Площадь зеленой зоны составляет чуть более двух гектаров. В настоящее время Дорчестер стал одной из самых привлекательных достопримечательностей города. На площади растут разнообразные деревья и кустарники, здесь расположены красивые цветочные клумбы и множество оригинальных памятников. Парк открыт для посещений в любое время суток, что привлекает большое количество туристов — благодаря тщательно продуманному освещению, площадь Дорчестер в ночное время выглядит даже более впечатляюще, чем в дневное.

Иль-де-ла-Визитацион – это обширный природный парк, находящийся на одноименном острове в реке, который расположен в пределах города Монреаль. Этот парк стал излюбленным местом для отдыха и туризма, привлекая множество гостей на остров. Природный парк Иль-де-ла-Визитацион был создан в 1984 году, занимая площадь в 34 гектара. Основная территория парка охвачена густыми лесами, сквозь которые проложены дорожки для пешеходов и велосипедистов. На берегах острова можно обнаружить гнезда речных птиц, что делает парк популярным среди орнитологов и любителей наблюдения за пернатыми. Зимой остров также не остаётся без посетителей: уютные трассы привлекают большое количество лыжников. Кроме великолепной природы, в парке Иль-де-ла-Визитацион располагаются и исторические памятники – в частности, отлично сохранившиеся мельницы и другие старинные сооружения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.