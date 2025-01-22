Чтиво сегодняшнего дня: интересное чтиво в холодный зимний вечер!

Холодным зимним вечером предлагаем насладиться хорошей литературой: новой, интересной, разноплановой и неожиданной.

Устраивайтесь поудобнее, мы вам расскажем о некоторых литературных новинках!

Кутзее “Поляк”

Беатрис, изысканно-грациозная дама, живёт с мужем-банкиром в Барселоне и воспитывает с ним двух детей. Женщина является участницей Концертного Круга меломанов. Однажды Концертный Круг приглашает для выступления в Барселоне знаменитого пианиста Витольда, фамилию которого никто не может выговорить, поэтому все его называют “Поляк”. Поначалу Витольд не производит на Беатрис особого впечатления, а вот он влюбляется в неё. Но как донести свои истинные чувства на языке, который тебе не родной?

Сандра Ньюман “1984. Джулия”

Впервые на русском переосмысление классической антиутопии «1984», одобренное Фондом Оруэлла и наследниками писателя. История трагической любви Уинстона Смита, клерка в министерстве правды, и Джулии, механика по обслуживанию литературных машин, изложена глазами Джулии.

Дэвид Болл “Империи песка”

“Империи песка” – роман, в котором семейные узы вступают в борьбу с честью и долгом, ломая судьбы героев. В 1870-ом году двое юных кузенов живут в Париже, осажденном прусской армией. Мальчишки очень дружны между собой, но вскоре их пути разойдутся. Из-за трагических событий один отправится на родину матери в Северную Африку, а другого семейный позор заставит вступить в армию, в отряд, который сопровождает дальнюю экспедицию. Спустя несколько лет разлуки кузены встретятся в раскаленных песках Сахары лицом к лицу в жестоком противостоянии двух цивилизаций.

Цао Сюэ-цинь “Сон в красном тереме” в 2 т.

Роман «Сон в красном тереме», впервые целиком изданный в 1791 году, является сокровищем китайской классической литературы. В центре сюжета история история расцвета и разорения большой богатой семьи, бездумно растратившей свои богатства, что навлекло на нее множество бед и невзгод. Любовь читателей и популярность роману принесли изящный слог, современное построение сюжета, насыщенного событиями, любовные приключения и подробные описания быта.

Лоис Лоури “Дающий”

Джонас живёт в утопичном мире, который населяющие его люди воспринимают как правильный и единственно возможный. Там нет сильной боли, нет голода, нет войн, но люди не могут сами принимать решения: для них уже заранее уготовлены подходящая профессия, муж или жена и даже дети. В скором времени и Джонас узнает, чем будет заниматься в будущем. Это его очень тревожит, ведь он и понятия не имеет, кем станет, какого его будущее, которое кто-то за него уже предрешил. Но на удивление юноши, Старейшины отвели ему особую роль: герой будет принимающим воспоминания. Мальчик знакомится со стариком, хранящим память о реальном мире, и жизнь Джонаса переворачивается с ног на голову.

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