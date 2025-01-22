Агент пограничной службы США погиб в результате стрельбы у канадской границы

Агент пограничной службы США погиб после того, как в понедельник получил огнестрельное ранение на севере штата Вермонт, к югу от канадской границы, подтвердили в ФБР.

Инцидент произошел на шоссе 91 в городе Ковентри.

«Погиб один агент пограничного патруля США и один человек», – сказала Сара Руан, специалист по связям с общественностью ФБР в Олбани. «Еще один субъект был ранен и находится под стражей».

Министерство внутренней безопасности подтвердило, что смерть наступила «при исполнении служебных обязанностей» в секторе Суонтон Пограничного патруля США.

Личность агента не разглашается.

«В настоящее время ведется расследование инцидента», – сказал Райан Бриссетт, сотрудник отдела по связям с общественностью департамента.

ФБР, а также представители пограничного патруля США и полиции штата Вермонт работают над выяснением событий, приведших к стрельбе».

«Несмотря на отсутствие угрозы для населения, шоссе 91 останется закрытым из-за следственных действий», – сказал Руан. «Это активное расследование, и ФБР Олбани будет работать над тем, чтобы предоставить больше деталей, как только они станут доступны».

Агентство пограничных служб Канады (CBSA) признало факт смерти американского агента, но не ответило на вопросы о том, участвует ли оно в расследовании и обращались ли американские власти за помощью.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье, друзьям и коллегам уважаемого члена пограничного сообщества», – говорится в заявлении. «Агентство пограничных служб Канады солидарно со своими коллегами из правоохранительных органов Соединенных Штатов и готово оказать необходимую помощь».

Полиция провинции Квебек также направила вопросы к пограничным властям США.

Ковентри – город, расположенный рядом с пунктом Ньюпорт Таможенной и пограничной службы США.

В этом районе проходит 475 километров международной границы с Канадой.

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