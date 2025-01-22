Десятки тысяч человек остались без электричества из-за низких температур в Квебеке

Более 56 000 адресов в Квебеке остались без электричества во вторник утром, поскольку мороз не спадает.

Больше всего потребителей без электричества в Монреале – 51 773 по состоянию на 7:45 утра.

Многие из них находятся между бульварами Сен-Лоран и Пи-IX, к северу от бульвара Сен-Жозеф.

Hydro-Quebec отмечает, что из-за сильного холода «отложит большинство запланированных перерывов для обслуживания сети, запланированных на 21 и 22 января».

Коммунальная компания заявляет, что «ограничится необходимыми и короткими плановыми перерывами».

Ожидается, что во вторник температура воздуха достигнет -13 градусов Цельсия, при этом ветер будет холодным, как -24 утром и -19 днем.

К вечеру минимальная температура будет держаться в районе -21 градуса по Цельсию, при этом ветер будет холодным, и ночью будет ощущаться как -28. В среду ожидается стабильная температура с максимумом в -13 градусов Цельсия, но холодный ветер может создать ощущение -31 утром и -22 днем.

Министерство окружающей среды и климатических изменений Канады (ECCC) предупреждает, что существует риск обморожения.

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