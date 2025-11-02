Мэра Пуант-Клера оправдали по трём из четырёх пунктов этического расследования

Мэр Пуант-Клера Тим Томас был признан невиновным по большинству обвинений в ходе расследования Комиссии по этике муниципалитетов Квебека. Однако комиссия установила, что он злоупотребил служебным автомобилем, используя его для личных поездок — в том числе для заездов за продуктами и поездок к матери в Лорантиды.

Проверка, охватившая период с декабря 2021-го по апрель 2024 года, включала четыре предполагаемых нарушения: личное использование служебного автомобиля, возможный интерес в контракте на городскую кредитную карту, неверное использование средств на топливо и неправомерные расходы на питание.

Административный судья Жозеф-Андрэ Руа после нескольких месяцев слушаний снял три обвинения — в использовании кредитной карты, оплате топлива и блюд за счёт города. Тем не менее он признал факт нарушения в части поездок на служебной машине Hyundai Santa Fe Hybrid. Томас регулярно пользовался ею для 1,8‑километровых переездов между домом и мэрией, а также для четырёх визитов к матери, проходившей лечение после инсульта в больнице Сент-Агат, примерно в 90 километрах от Пуан-Клера.

На слушаниях Томас объяснил, что при вступлении в должность получил устные указания от тогдашнего генерального директора Роберта Уимейса: автомобиль можно использовать в личных целях «в минимальном и разумном объеме» — не более 10% общего пробега. Аналогичные разъяснения он получил и от городского казначея, который выдал кредитную карту на расходы по техническому обслуживанию машины.

Мэр утверждает, что всегда действовал добросовестно: после служебных мероприятий иногда заезжал в торговый центр Plaza Pointe-Claire за покупками, не удлиняя маршрут. Поездки к матери, добавил он, были рабочими — Bluetooth‑система автомобиля позволяла отвечать жителям и прессе по телефону, чего не могла обеспечить его личная машина. Один из таких рейсов закончился аварией: автомобиль столкнулся с оленем и был списан.

Судья Руа, однако, постановил, что эти поездки выходили за рамки разрешённого использования муниципальной собственности. Он отклонил доводы Томаса о том, что предыдущие мэры поступали так же и что юристы якобы разрешали до 10% личных поездок.

«Я оспариваю решение, потому что действовал в соответствии с законом и правовой консультацией. До меня три мэра делали то же самое», — прокомментировал Томас изданию The Suburban. Его адвокат Рафаэль Ферраро добавил, что «разумный человек, не обладая юридическим образованием, естественным образом последовал бы совету юриста, тем более что директор с 40‑летним стажем подтвердил возможность минимального личного пользования».

Несмотря на это, суд посчитал доводы несостоятельными: «Считать, что чиновник не использовал автомобиль в личных целях, лишь потому, что он отвечал на звонки и давал интервью во время поездки, — было бы неправомерным».

После оглашения решения мэр сообщил в соцсетях, что «оправдан по трём из четырёх пунктов, выдвинутых политическими оппонентами». Он подчеркнул, что его расходы «не только прозрачны, но и значительно ниже, чем у предшественника», назвав дело «не скандалом, а искусственно созданным отвлекающим манёвром перед важнейшими выборами в истории города».

Комиссия проведёт дополнительные слушания, чтобы определить меры наказания. Возможные санкции по закону о муниципальной этике варьируются от выговора до штрафа или временного отстранения. После начала расследования город отменил предоставление мэру служебного автомобиля и кредитной карты; теперь Томас использует личный транспорт и получает компенсацию за пробег.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG