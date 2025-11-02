Монреальский экономический институт предупреждает: Квебек теряет каждую третью молодую медсестру

В 2023 году на каждые 100 медсестер младше 35 лет, пришедших работать в систему здравоохранения Квебека, приходилось 37, покинувших профессию. Об этом говорится в новом отчёте независимого аналитического центра Монреальского экономического института (MEI).

«Канада теряет молодых медсестер тревожными темпами — системы здравоохранения по всей стране не справляются с удержанием кадров», — говорится в документе. — «По мере того как население растёт и стареет, спрос на медицинскую помощь увеличивается, а нагрузка на медперсонал только обостряется».

Квебек показывает немного более благоприятную статистику, чем средние показатели по стране: в целом по Канаде на каждые 100 новых медсестёр приходится 40 ушедших.

Экономист MEI и автор доклада Эммануэль Фобер отмечает, что отток кадров «ухудшает дефицит работников здравоохранения и увеличивает давление на систему». Вакансии медсестёр по стране за пять лет утроились — с 13 178 в 2018 году до 41 716 в 2023‑м.

Хотя в Квебеке наблюдается небольшое улучшение (в 2013 году показатель составлял 40, а в 2022-м — 43 уходящих на каждые 100 новых работников), проблема остаётся масштабной. MEI связывает положительную динамику в том числе с соглашением о взаимном признании дипломов между Францией и Квебеком, которое упрощает трудоустройство французских медсестёр и увеличивает приток специалистов.

Однако, как подчёркивает Фобер, этого недостаточно: «Ни одна провинция не должна считать нормой потерю трети молодых специалистов». Она предлагает упростить процесс признания иностранных дипломов, поскольку «многие кандидаты не знают заранее ни стоимости, ни длительности переобучения».

Эксперт также призывает к большей гибкости условий труда. По её словам, отказ правительства Франсуа Лего от использования медсестёр агентств — ошибка: «Именно агентская работа помогает удерживать молодых специалистов, давая им больше свободы, особенно когда они выгорели из-за хронических переработок».

Фобер утверждает, что после ограничения работы агентств система потеряла 3,7 миллиона рабочих часов всего за пять месяцев, что эквивалентно 4400 полным ставкам медсестёр.

При этом Британская Колумбия, согласно отчёту, стала примером для подражания: с 2014 года ей удалось сократить текучку среди молодых кадров на 50%, и сегодня 93% выпускников nursing-программ остаются работать в провинции.

«Гибкость — ключ к успеху, — уверена Фобер. — Медсёстры — это опора всей системы здравоохранения, и нам нужно, чтобы система работала для них, а не против них».

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице