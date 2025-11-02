Будущее Монреаля: новая стратегия против бездомности

Многие годы Монреаль борется с кризисом бездомности, который, по мнению экспертов, усугубляется хаотичными, краткосрочными мерами и отсутствием координации. Каждый зимний сезон приюты в панике ищут места, а городской бюджет на борьбу с бездомностью остается минимальным.

Количество лагерей растёт, а взаимодействие между более чем шестью десятками организаций, занятых в этой сфере, остаётся слабым. Подход администрации Плянт, часто описываемый как реактивный, заставил многих сомневаться: способен ли город решать проблему системно?

Партия «Будущее Монреаля» считает, что да — но только при условии отказа от разрозненных усилий в пользу структурных реформ. Её программа основана на идее объединения всех участников в единую сеть, чтобы «сломать стены между организациями».

«Сегодня слишком много изолированных центров. Каждый работает отдельно, и именно поэтому люди оказываются вне системы помощи», — объяснил лидер партии Жан-Франсуа Каку изданию The Suburban. «Мы хотим создать центральный ресурс и наладить реальное взаимодействие».

Центральный досье и новая архитектура помощи

В центре программы — идея «метрополитенского досье» для каждого человека без жилья. Такая электронная база позволит службам координировать действия в реальном времени, а не действовать вслепую, полагаясь на фрагментарные данные. Каку считает, что без подобного механизма любая помощь остаётся случайной и неэффективной.

Партия также отвергает универсальные подходы. Не все бездомные одинаковы: травмы, психические расстройства или недоверие к системе не позволяют некоторым людям покинуть улицу, в то время как другие просто не имеют доступа к нужным ресурсам. Решение — создание переходных зон для готовых к восстановлению и безопасных пространств для тех, кому требуется больше времени и поддержки.

Каку говорит: «Есть два типа монреальцев — те, кто выбирает улицу из-за травм и недоверия, и те, кто хочет уйти с улицы, но не имеет возможности. Реальная помощь возможна только тогда, когда мы встречаем людей там, где они есть».

По плану, неиспользуемые промышленные здания будут преобразованы в центры оказания услуг с профессиональными командами, способными оказывать индивидуальную помощь. Подробное ведение досье и отслеживание прогресса, по замыслу партии, сделают поддержку целенаправленной, а не временной.

Финансы и жильё: прозрачность вместо штрафов

Партия резко критикует знаменитое правило «20-20-20», согласно которому застройщики обязаны включать 20% социального, 20% доступного и 20% семейного жилья. На практике многие компании просто платят штраф, если строительство таких объектов не вписывается в их модель прибыли. Проблема, подчёркивает Каку, в том, что горожане не знают, куда направляются эти средства и действительно ли они способствуют созданию нового доступного жилья.

Вместо этого партия предлагает ввести налог на роскошную недвижимость, а все поступления направлять в отдельный прозрачный фонд поддержки некоммерческого жилищного строительства. Средства фонда станут гарантией, которая поможет НКО получать кредиты в банках и реализовывать проекты глубокого социального жилья.

«Мы хотим прозрачности, чтобы каждый монреалец видел, откуда пришли деньги и куда они идут — это должно быть обязательством», — подчёркивает Каку.

По замыслу партии, программа будет рассчитана на четыре года, с ежегодными публичными отчётами о прогрессе. «Каждый год горожане смогут убедиться, что Монреаль относится к этому серьёзно и вкладывает реальные средства и усилия», — добавил Каку.

Для «Будущего Монреаля» речь идёт не просто о социальной справедливости, а о будущем самого города. Отсутствие действий, предупреждают в партии, затронет всех монреальцев, независимо от их положения.

«Если мы не вмешаемся, последствия почувствует всё общество. Это не просто проблема бездомных — это проблема Монреаля», — заключил Жан-Франсуа Каку.

