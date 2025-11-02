Подписаться на рассылку
Новости

В Монреале усиливают борьбу с шумными автомобилями

Ноя 2, 2025 Новости, Новости провинции Квебек

Через два года после обновления своего шумового регламента, район Кот-де-Неж–Нотр-Дам-де-Грас (CDN–NDG) вновь вносит поправки — теперь в перечень нарушений попали громкие автомобили.

 

Таким образом, округ следует примеру Вердена и Виль-Мари, где полиция уже имеет право штрафовать водителей машин с чрезмерным уровнем шума, включая спортивные и модифицированные модели.

Первое изменение правил в CDN–NDG произошло еще в 2018 году — тогда в регламент добавили пункт о строительных объектах. В 2023-м документ расширили, чтобы властям было проще добиваться соблюдения норм. Теперь внимание обращено и на автомобили, рев которых мешает жителям спальных кварталов.

Мэры районов отмечают, что жители регулярно жалуются на громкий рёв двигателей спортивных машин, несущихся по главным проспектам и даже по жилым улицам. Источником шума становятся не только выхлопные системы, но и агрессивная манера езды.

Раньше полиции приходилось использовать специальные приборы для измерения уровня звука, но теперь оценка остается на усмотрение самих офицеров. Это решение уже вызвало дискуссию, однако власти уверены, что меры помогут снизить уровень акустического загрязнения.

Шумовая проблема давно беспокоит монреальцев — жалобы поступают не только на автомобили, но и на бары, концертные площадки и даже автомастерские, работающие с открытыми дверями и окнами. В 2023 году правила в CDN–NDG были расширены и на эти объекты, а новые поправки лишь подтверждают стремление города вернуть тишину в жилые кварталы.

 

