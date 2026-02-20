Мэр Монреаля проколола шины на выбоине — город объявляет экстренные меры против ям

Всего через несколько дней после инцидента с мэром Сораей Мартинес Феррада, чья машина проколола две шины на выбоине на улице Нотр-Дам, администрация объявила «экстренное решение» для борьбы с рекордным ростом ям на дорогах мегаполиса. По данным 311, с начала года зарегистрировано свыше 4200 жалоб — треть от всего прошлого года и половина от 2023-го.

Вирусное видео с мэром, смеющейся вместе с эвакуатором на фоне «худшей дороги города», вызвало резонанс. На пресс-конференции в понедельник Мартинес Феррада назвала состояние улиц «катастрофическим». Четверг принес конкретные меры: 10 контрактов на 471 тыс. долларов трем фирмам для срочного ремонта и 2,5 млн из бюджета на районы.

Председатель исполкома Клод Пинар объяснил: «Текущая зима — одна из самых суровых из-за циклов заморозков и оттепелей». Суммы для районов (75, 125 или 250 тыс. долларов) зависят от жалоб, тоннажа и протяжённости дорог.

Член исполкома Луис Миранда подчеркнул стратегический подход: «Мы даем районам инструменты для действий и мобилизуем весь город». Мэр района Сент-Лоран Алан ДеСуса призвал монреальцев к осторожности. Инициатива отражает зимние вызовы инфраструктуры, где личный опыт мэра стал катализатором системных перемен.

