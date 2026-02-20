Строительный бум вокруг Квебека: сотни новых домов на подходе, но не без препятствий

Кап-Санте: более 500 новых дверей

Именно здесь оживление, пожалуй, наиболее заметно. Два крупных проекта добавят в совокупности свыше 500 жилых единиц в течение ближайших трёх лет.

Первый — «Лотissement de la Rivière» — расположится к югу от моста на шоссе 138. В него войдут отдельные дома, таунхаусы и шесть шестиквартирных зданий — всего 77 единиц. Успех продаж оказался молниеносным: «Через полторы недели 14 из 20 таунхаусов уже проданы», — сообщает Жан Бежен, руководитель проекта компании Dussault Construction. Покупателей привлекают цены ниже 285 000 долларов вместе с участком. Отдельные дома и таунхаусы будут сданы осенью, многоквартирные здания — в 2027 году.

Второй проект, ещё масштабнее, развернётся к югу от автострады 40. Застройщик Жоселен Лакас и его компания Aube планируют 430 единиц жилья на 255 участках, а также крупный коммерческий земельный участок. «Все участки под таунхаусы проданы, и 80% под отдельные дома», — отмечает Лакас. Особую привлекательность проекту придают 80 мини-домов в формате кондоминиума с общими зонами и включённым обслуживанием. Первые ключи будут переданы в 2027 году.

Сен-Раймон: «Здесь никогда столько не строили»

В округе Портнёф Сен-Раймон переживает беспрецедентный строительный подъём. Этой весной начнётся возведение 178 арендных квартир в десяти зданиях. К этому добавляются 40 квартир для пожилых, ещё 30 уже строятся, а переговоры идут о 35 люксовых и 36 доступных квартирах. Два посёлка для индивидуального строительства — на 35 и 80 участков — появятся в этом и следующем году соответственно.

«Через год людям уже не придётся мучиться с поиском жилья. Здесь никогда столько не строили», — говорит мэр Клод Дюплен, объясняя успех активной работой по привлечению инвесторов и развитию промышленной зоны. «Мы хотим, чтобы люди здесь жили — и здесь же работали.»

Донакона и Пон-Руж: уплотнение и стратегическая пауза

В Донаконе последняя фаза проекта Aube завершится осенью — около тридцати отдельных домов и столько же таунхаусов. Затем наступит черёд уплотнения застройки: два шестиэтажных здания суммарно на 135 квартир появятся в 2027–2028 годах. «С красивой архитектурой и подземной парковкой они создадут достойный вход в жилой квартал», — поясняет директор по градостроительству Бенуа Филион. В горизонте трёх-четырёх лет город рассчитывает добавить почти 500 единиц жилья.

В Пон-Руже, напротив, после десятилетия стремительного роста мэр Дэни Биссон объявил о расчётливой паузе. «Мы хотим обеспечить надёжное водоснабжение, прежде чем идти на дальнейшее уплотнение.» Жоселен Лакас рассчитывает, что новая схема землеустройства МРС, которую ожидают через 12–18 месяцев, позволит запустить третью фазу его проекта Aube ещё на 500 единиц жилья.

Бопре и Сен-Жоаким: рост на востоке

В Бопре темп строительства — 200–225 единиц в год на протяжении десяти лет — должен сохраниться в 2026 году. Мэр Серж Симар, однако, ждёт от правительства урегулирования ситуации с горнолыжным курортом Мон-Сент-Анн, блокирующей 450 миллионов долларов инвестиций. Летом планируется запуск второй фазы промышленного парка примерно на 500 рабочих мест — в продолжение технологического парка Квебека. Центры обработки данных уже проявляют интерес.

В Сен-Жоаким, где население едва достигает 1500 человек, квартал «Harmonie» предложит 77 единиц жилья. Рядные дома начнутся от 330 000 долларов, предпродажа участков открылась в феврале, а строительство должно развернуться после летних каникул.

Тормоза: вода, дороги и школы

При всём аппетите застройщиков муниципальная инфраструктура диктует свои условия. В Буашатель, население которого выросло с 1500 до почти 10 000 жителей с 1969 года, мэр Бенуа Бушар делает ставку на сдержанный и контролируемый рост. «Школы переполнены, и мы не будем строить ещё один каток.» Сейчас возводится лишь один двенадцатиквартирный дом, а последняя фаза «Havre Boischatel» добавит только 30 домов в 2027 году.

В Шато-Рише ситуация ещё острее: водоснабжение, которым совместно управляют Л’Анж-Гардьен и Шато-Рише, близко к исчерпанию мощностей. «Нам нужна новая станция водоочистки, но она обойдётся в 20–30 миллионов долларов — без субсидий не обойтись», — взывает мэр Жино Пулио. Пока в стадии реализации лишь два восьмиквартирных дома и ещё один примерно на двадцать квартир, а дальнейший рост остаётся под вопросом.

Картина везде одна и та же: желание строить есть, деньги покупателей тоже, — но дороги, школы, водоочистные станции и канализационные сети задают реальные пределы жилищной экспансии вокруг Квебека.