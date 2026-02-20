Клиника GMF Hudson в западной части Монреаля отменяет закрытие

Медицинская команда Медицинского семейного группового центра (GMF) Hudson объявила, что клиника не закроется в ближайшее время. Ранее, в декабре, учреждение на западе острова Монреаль предупреждало о неизбежном прекращении работы из-за законопроекта 2 Коалиции будущего Квебека (CAQ).

Законопроект «Об установлении коллективной ответственности за улучшение доступа к медицинским услугам» грозил клинике распределением тысяч дополнительных пациентов без финансовой поддержки, изменением системы оплаты врачей и введением карательных мер. Врачи заявляли, что это сделает невозможным поддержание высокого стандарта ухода за пациентами.

Компромисс между врачами Квебека и правительством, достигнутый в конце 2025 года, отменил многие спорные положения и привел к новому закону. Это позволило GMF Hudson отложить закрытие на неопределенный срок.

«Однако многое еще не определено», — отметила команда клиники. Соглашение требует законодательного закрепления, а детали новой системы оплаты остаются неясными, что затрудняет прогнозирование доходов и составление бюджета.

Из-за «здравоохранительного фиаско правительства» клиника потеряла врачей, что усилило финансовые проблемы. «Мы ведем переговоры с заинтересованными сторонами, чтобы найти стратегии, служащие интересам пациентов и обеспечивающие жизнеспособность учреждения», — заявили медики. Пациенты могут вздохнуть с облегчением, но будущее все еще туманно.

