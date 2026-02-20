Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Экономика Бизнес Клиника GMF Hudson в западной части Монреаля отменяет закрытие

Клиника GMF Hudson в западной части Монреаля отменяет закрытие

Виктория Христова Фев 20, 2026 Бизнес, Здоровье, медицина, Новости Оставить комментарий 106 Просмотров

Медицинская команда Медицинского семейного группового центра (GMF) Hudson объявила, что клиника не закроется в ближайшее время. Ранее, в декабре, учреждение на западе острова Монреаль предупреждало о неизбежном прекращении работы из-за законопроекта 2 Коалиции будущего Квебека (CAQ).

 

Законопроект «Об установлении коллективной ответственности за улучшение доступа к медицинским услугам» грозил клинике распределением тысяч дополнительных пациентов без финансовой поддержки, изменением системы оплаты врачей и введением карательных мер. Врачи заявляли, что это сделает невозможным поддержание высокого стандарта ухода за пациентами.

Компромисс между врачами Квебека и правительством, достигнутый в конце 2025 года, отменил многие спорные положения и привел к новому закону. Это позволило GMF Hudson отложить закрытие на неопределенный срок.

«Однако многое еще не определено», — отметила команда клиники. Соглашение требует законодательного закрепления, а детали новой системы оплаты остаются неясными, что затрудняет прогнозирование доходов и составление бюджета.

Из-за «здравоохранительного фиаско правительства» клиника потеряла врачей, что усилило финансовые проблемы. «Мы ведем переговоры с заинтересованными сторонами, чтобы найти стратегии, служащие интересам пациентов и обеспечивающие жизнеспособность учреждения», — заявили медики. Пациенты могут вздохнуть с облегчением, но будущее все еще туманно.

 

 

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2026, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal