Администрация мэра Монреаля Сораи Мартинес Феррада запускает план по борьбе с бездомностью

«Бездомность — приоритет для нашей администрации. Каждая палатка на улицах напоминает о нашей коллективной ответственности», — заявила Мартинес Феррада. GITI перейдет от экстренных реакций к структурированным действиям, координируя усилия с партнерами для повышения предсказуемости и эффективности.
Председатель исполнительного комитета Клод Пинар возглавит группу. «Мы даем себе инструменты для раннего, эффективного вмешательства, планируя действия по сезонам», — отметил он. Группа будет собираться раз в два месяца, фокусируясь на гармонизации мер, усилении присутствия в районах и улучшении сосуществования с жителями палаточных лагерей.
GITI разработает карту услуг для бездомных, сезонный план действий и панель ключевых индикаторов. «Никто не выбирает жизнь на улице. Учитывая масштаб проблемы, координация жизненно необходима», — подчеркнула министр здравоохранения Квебека Сония Бéланже.
Инициатива отражает растущую обеспокоенность кризисом бездомности в Монреале, где палаточные поселения стали символом системных неудач. Администрация надеется на прорыв через межведомственное партнерство.
