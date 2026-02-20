Администрация мэра Монреаля Сораи Мартинес Феррада запускает план по борьбе с бездомностью

Мэр Монреаля Сорая Мартинес Феррада объявила о создании Тактической группы по борьбе с бездомностью (GITI), которая объединит усилия властей для поиска долгосрочных решений кризиса. Группа из 12 человек расширяет кризисный штаб, созданный в декабре, и включает представителей муниципалитета, провинции, органов здравоохранения и соцслужб.

«Бездомность — приоритет для нашей администрации. Каждая палатка на улицах напоминает о нашей коллективной ответственности», — заявила Мартинес Феррада. GITI перейдет от экстренных реакций к структурированным действиям, координируя усилия с партнерами для повышения предсказуемости и эффективности.

Председатель исполнительного комитета Клод Пинар возглавит группу. «Мы даем себе инструменты для раннего, эффективного вмешательства, планируя действия по сезонам», — отметил он. Группа будет собираться раз в два месяца, фокусируясь на гармонизации мер, усилении присутствия в районах и улучшении сосуществования с жителями палаточных лагерей.

GITI разработает карту услуг для бездомных, сезонный план действий и панель ключевых индикаторов. «Никто не выбирает жизнь на улице. Учитывая масштаб проблемы, координация жизненно необходима», — подчеркнула министр здравоохранения Квебека Сония Бéланже.

Инициатива отражает растущую обеспокоенность кризисом бездомности в Монреале, где палаточные поселения стали символом системных неудач. Администрация надеется на прорыв через межведомственное партнерство.

