Зимняя неделя в Монреале: мягкие оттепели и возвращение февральского мороза

Монреаль встречает очередную зимнюю неделю в режиме характерных для февраля качелей: короткие оттепели сменяются пронизывающими ночными морозами, а небо балансирует между солнцем и плотной облачностью. Такая метеокартина сохранится в городе в ближайшие семь дней, без сильных снегопадов, но с риском гололеда и скользких тротуаров.

В начале недели горожан ждет относительно мягкая погода с температурой около нуля и легкими плюсовыми значениями днем. Типичный февральский «мокрый снег с дождем» лишь эпизодически напомнит о себе, но серьезных осадков синоптики не ожидают. Ночью же столбик термометра будет опускаться значительно ниже нуля, что приведет к регулярному обледенению дорог и тротуаров.

Ближе к середине недели над Монреалем усилится антициклон, небо прояснится, а температура стабилизируется в минусовой зоне. Днем горожане почувствуют сухой, но довольно колкий мороз, а ночами показатели опустятся к традиционным для февраля значениями, когда без теплой шапки и перчаток не обойтись. Ветер будет в основном слабым, однако в открытых местах ощущаемая температура местами окажется на несколько градусов ниже фактической.

К выходным погода обещает быть благосклонной к любителям зимних прогулок: умеренный мороз, без обильного снега и с периодами солнца. Для тех, кто планирует выезды в парки или на набережные, это хорошее время — при условии правильной экипировки и осторожности на обледенелых поверхностях. В то же время чередование дневных оттепелей и ночных заморозков сохранит риск образования луж, которые к вечеру превращаются в невидимый лед.

Горожанам рекомендуют учитывать погодные качели при планировании поездок и уличной активности. Водителям — сохранять дистанцию и быть особенно внимательными утром и поздно вечером, когда покрытый льдом асфальт может выглядеть сухим. Пешеходам — выбирать обувь с хорошим протектором и не спешить на переходах. Зимний Монреаль по‑прежнему красив, но в ближайшую неделю останется требовательным к внимательности и теплой одежде.

