Квебек представил экономическое обновление: снижение отчислений и многое другое

Документ предусматривает снижение ставки взносов в социальные программы, а также небольшое уменьшение отчислений в пенсионный план и программу страхования родителей.
По оценкам правительства, эти меры, а также обновлённые механизмы индексации подоходного налога и социальных выплат, обеспечат среднюю экономию в $182 на одного налогоплательщика в 2026–2027 финансовом году.
Квебек вслед за федеральным правительством отменяет ранее запланированное повышение коэффициента включения прироста капитала с 50% до 67%. Этот шаг направлен на сохранение инвестиционной привлекательности провинции и снижение налоговой нагрузки на инвесторов.
Правительство также улучшило прогноз по дефициту:
- $12,4 млрд в текущем году против ранее заявленных $13,6 млрд.
Министр отметил, что экономика Квебека демонстрирует признаки стабилизации.
Прогнозы по росту реального ВВП:
- +0,9% в 2025 году
- +1,1% в 2026 году
Жирар подтвердил, что провинция намерена добиться балансировки бюджета к 2029–2030 годам, несмотря на сохраняющуюся макроэкономическую неопределённость.
