Новости Квебек представил экономическое обновление: снижение отчислений и многое другое
Флаг Квебека.

Квебек представил экономическое обновление: снижение отчислений и многое другое

Виктория Христова Ноя 30, 2025 Новости, Новости провинции Квебек, Экономика Оставить комментарий 34 Просмотров

Министр финансов Квебека Эрик Жирар представил экономическое обновление, основным акцентом которого стало облегчение налоговой нагрузки для жителей провинции.

 

Документ предусматривает снижение ставки взносов в социальные программы, а также небольшое уменьшение отчислений в пенсионный план и программу страхования родителей.

По оценкам правительства, эти меры, а также обновлённые механизмы индексации подоходного налога и социальных выплат, обеспечат среднюю экономию в $182 на одного налогоплательщика в 2026–2027 финансовом году.

Квебек вслед за федеральным правительством отменяет ранее запланированное повышение коэффициента включения прироста капитала с 50% до 67%. Этот шаг направлен на сохранение инвестиционной привлекательности провинции и снижение налоговой нагрузки на инвесторов.

Правительство также улучшило прогноз по дефициту:

  • $12,4 млрд в текущем году против ранее заявленных $13,6 млрд.

Министр отметил, что экономика Квебека демонстрирует признаки стабилизации.

Прогнозы по росту реального ВВП:

  • +0,9% в 2025 году
  • +1,1% в 2026 году

Жирар подтвердил, что провинция намерена добиться балансировки бюджета к 2029–2030 годам, несмотря на сохраняющуюся макроэкономическую неопределённость.

 

 

