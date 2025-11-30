Метео Медиа: Квебек и Онтарио ожидает снежная зима и высокая вероятность «белого Рождества»

Жители Квебека могут рассчитывать на настоящее белое Рождество и даже «зиму прошлых лет» — об этом говорится в новом сезонном прогнозе MeteoMedia (The Weather Network).

По данным синоптиков, регионы Квебека и Онтарио ожидает осадков больше нормы, причём большая их часть будет выпадать в виде снега, что станет хорошей новостью для любителей зимних видов спорта.

Главный метеоролог The Weather Network Андре Монет отметил в интервью Canadian Press:

«Мы ожидаем больше осадков, чем обычно, и в основном это будет снег. Мы достаточно уверены, что Рождество будет белым».

Согласно прогнозу, температуры в Онтарио и Квебеке с 1 декабря по 28 февраля будут ниже климатической нормы.

Холод будет наиболее ощутим в первой половине зимы, при этом траектории низких давлений могут приносить осадки в различных формах — от снега и мелкого льда до ледяного дождя.

По словам Монета, на характер зимы будут влиять два глобальных явления:

1. Ла-Нинья

Находится в активной фазе и обычно приносит:

более холодную погоду на Канадские прерии,

повышенные осадки в Квебек и Онтарио.

2. Полярный вихрь

Стратосферное потепление и другие факторы могут смещать вихрь южнее, к Северной Америке.



Метеорологи ожидают, что полярный вихрь будет регулярно возвращаться зимой, особенно в декабре и январе, способствуя продолжительным холодам. Во второй половине сезона его влияние ослабнет, и температуры приблизятся к нормальным значениям.

Атлантические провинции

Зима будет значительно мягче, чем на западе страны.

Температуры:

норма или выше нормы — от Новой Шотландии до Ньюфаундленда и Лабрадора.

Западные провинции

Сильные арктические вторжения ожидаются в Альберте, Саскачеване и Манитобе.

Исключение — Британская Колумбия, где ожидается погода около нормы.

Синоптики отмечают, что чередование холодных и мягких периодов сделает сезон в Скалистых горах особенно благоприятным для лыжных курортов.

