Air Canada отменяет маршрут Монреаль–Тель-Авив в 2026 году, несмотря на стабильный спрос

Air Canada приняла решение отменить прямой рейс Монреаль–Тель-Авив на 2026 год. Об этом сообщает одна из монреальских газет, получив подтверждение от авиакомпании по электронной почте.

Хотя официального пресс-релиза не последовало, информация ранее появилась на профильных ресурсах Dan’s Deals (Нью-Йорк) и AeroRoutes (Ванкувер), а затем была распространена монреальским туроператором Дэном Абитболом.

В заявлении авиакомпании говорится:

«Air Canada скорректировала своё расписание на лето 2026 года. Рейсы из Торонто будут выполняться пять раз в неделю — больше, чем зимой. Однако маршрут Монреаль–Тель-Авив в летнем расписании 2026 года оперироваться не будет по коммерческим причинам. Затронутым клиентам будут предложены варианты, включая перебронирование через другие хабы или полный возврат».

Компания подчеркивает, что по-прежнему «привержена рынку Тель-Авива» и делает объявления заранее, чтобы пассажиры могли перестроить планы.

Маршрут уже несколько раз приостанавливался:

впервые — в 2023 году после событий 7 октября;

на короткое время восстановлен в апреле 2024 года;

вновь прекращён после обострения конфликта Израиля с Ираном.

Несмотря на объявленные планы перезапуска через Торонто и единичный еженедельный рейс из Монреаля, возобновление неоднократно переносилось — с августа на сентябрь, затем на октябрь — но так и не состоялось.

Монреальский агент по путешествиям Дэн Абитбол выражает удивление решением:

прямой рейс «всегда продавался очень хорошо» , вне зависимости от сезона;

, вне зависимости от сезона; загрузка была высокой, нередко полной;

другие международные авиакомпании возобновили рейсы в Израиль.

По словам Абитбола:

«Люди снова путешествуют. Спрос есть постоянно. Деньги есть. Рейсы — переполнены».

Он подчёркивает, что маршрут важен не только для еврейской общины:

христиане посещают святые места,

посещают святые места, арабские канадцы летают к семьям,

летают к семьям, многие отправляются в Израиль в составе групп, на миссии, на значимые семейные события.

«Это большое событие для всех — религиозных и нерелигиозных, сионистов и несионистов», — говорит агент.

Хотя Air Canada усилит направление через Торонто, отмена прямой линии из Монреаля создаёт неудобства для тысяч пассажиров и вызывает вопросы о подлинных мотивах решения. Официально авиакомпания ссылается на коммерческие факторы, но эксперты считают, что устойчивый спрос мог бы поддерживать маршрут.

