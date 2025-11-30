Подписаться на рассылку
Air Canada отменяет маршрут Монреаль–Тель-Авив в 2026 году, несмотря на стабильный спрос

Виктория Христова Ноя 30, 2025 Выбор редакции, Новости, Новости провинции Квебек, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 40 Просмотров

Air Canada приняла решение отменить прямой рейс Монреаль–Тель-Авив на 2026 год. Об этом сообщает одна из монреальских газет, получив подтверждение от авиакомпании по электронной почте.

 

Хотя официального пресс-релиза не последовало, информация ранее появилась на профильных ресурсах Dan’s Deals (Нью-Йорк) и AeroRoutes (Ванкувер), а затем была распространена монреальским туроператором Дэном Абитболом.

В заявлении авиакомпании говорится:

«Air Canada скорректировала своё расписание на лето 2026 года. Рейсы из Торонто будут выполняться пять раз в неделю — больше, чем зимой. Однако маршрут Монреаль–Тель-Авив в летнем расписании 2026 года оперироваться не будет по коммерческим причинам. Затронутым клиентам будут предложены варианты, включая перебронирование через другие хабы или полный возврат».

Компания подчеркивает, что по-прежнему «привержена рынку Тель-Авива» и делает объявления заранее, чтобы пассажиры могли перестроить планы.

Маршрут уже несколько раз приостанавливался:

  • впервые — в 2023 году после событий 7 октября;
  • на короткое время восстановлен в апреле 2024 года;
  • вновь прекращён после обострения конфликта Израиля с Ираном.

Несмотря на объявленные планы перезапуска через Торонто и единичный еженедельный рейс из Монреаля, возобновление неоднократно переносилось — с августа на сентябрь, затем на октябрь — но так и не состоялось.

Монреальский агент по путешествиям Дэн Абитбол выражает удивление решением:

  • прямой рейс «всегда продавался очень хорошо», вне зависимости от сезона;
  • загрузка была высокой, нередко полной;
  • другие международные авиакомпании возобновили рейсы в Израиль.

По словам Абитбола:

«Люди снова путешествуют. Спрос есть постоянно. Деньги есть. Рейсы — переполнены».

Он подчёркивает, что маршрут важен не только для еврейской общины:

  • христиане посещают святые места,
  • арабские канадцы летают к семьям,
  • многие отправляются в Израиль в составе групп, на миссии, на значимые семейные события.

«Это большое событие для всех — религиозных и нерелигиозных, сионистов и несионистов», — говорит агент.

Хотя Air Canada усилит направление через Торонто, отмена прямой линии из Монреаля создаёт неудобства для тысяч пассажиров и вызывает вопросы о подлинных мотивах решения. Официально авиакомпания ссылается на коммерческие факторы, но эксперты считают, что устойчивый спрос мог бы поддерживать маршрут.

 

 

