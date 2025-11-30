Air Canada отменяет маршрут Монреаль–Тель-Авив в 2026 году, несмотря на стабильный спрос

Хотя официального пресс-релиза не последовало, информация ранее появилась на профильных ресурсах Dan’s Deals (Нью-Йорк) и AeroRoutes (Ванкувер), а затем была распространена монреальским туроператором Дэном Абитболом.
В заявлении авиакомпании говорится:
«Air Canada скорректировала своё расписание на лето 2026 года. Рейсы из Торонто будут выполняться пять раз в неделю — больше, чем зимой. Однако маршрут Монреаль–Тель-Авив в летнем расписании 2026 года оперироваться не будет по коммерческим причинам. Затронутым клиентам будут предложены варианты, включая перебронирование через другие хабы или полный возврат».
Компания подчеркивает, что по-прежнему «привержена рынку Тель-Авива» и делает объявления заранее, чтобы пассажиры могли перестроить планы.
Маршрут уже несколько раз приостанавливался:
- впервые — в 2023 году после событий 7 октября;
- на короткое время восстановлен в апреле 2024 года;
- вновь прекращён после обострения конфликта Израиля с Ираном.
Несмотря на объявленные планы перезапуска через Торонто и единичный еженедельный рейс из Монреаля, возобновление неоднократно переносилось — с августа на сентябрь, затем на октябрь — но так и не состоялось.
Монреальский агент по путешествиям Дэн Абитбол выражает удивление решением:
- прямой рейс «всегда продавался очень хорошо», вне зависимости от сезона;
- загрузка была высокой, нередко полной;
- другие международные авиакомпании возобновили рейсы в Израиль.
По словам Абитбола:
«Люди снова путешествуют. Спрос есть постоянно. Деньги есть. Рейсы — переполнены».
Он подчёркивает, что маршрут важен не только для еврейской общины:
- христиане посещают святые места,
- арабские канадцы летают к семьям,
- многие отправляются в Израиль в составе групп, на миссии, на значимые семейные события.
«Это большое событие для всех — религиозных и нерелигиозных, сионистов и несионистов», — говорит агент.
Хотя Air Canada усилит направление через Торонто, отмена прямой линии из Монреаля создаёт неудобства для тысяч пассажиров и вызывает вопросы о подлинных мотивах решения. Официально авиакомпания ссылается на коммерческие факторы, но эксперты считают, что устойчивый спрос мог бы поддерживать маршрут.
