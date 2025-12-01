Новое цветовое кодирование погодных предупреждений в Канаде: что нужно знать

С 26 ноября 2025 года Агентство окружающей среды Канады (ECCC) внедрило новую систему цветовых погодных предупреждений, призванную сделать их более понятными и информативными для населения.

Теперь все предупреждения будут сопровождаться одним из трёх цветов: жёлтым, оранжевым и красным, каждый из которых указывает на степень опасности, возможные последствия и уровень уверенности синоптиков в прогнозе.

Жёлтое предупреждение — самый распространённый уровень. Оно сигнализирует о потенциально опасных, но умеренных и локальных погодных явлениях, способных вызвать задержки, кратковременные перебои и небольшой ущерб. Это могут быть обычные сильные снегопады или метели в Монреале с накоплением снега около 15–25 см.

Оранжевое предупреждение выдается реже и свидетельствует о более серьёзных погодных условиях. При таком уровне прогнозируются масштабные и продолжительные неблагоприятные явления, например, снежные бури, сильные грозы или мощные эффекты озерных снегопадов, которые могут привести к значительным повреждениям и отключениям электроэнергии на несколько дней.

Красное предупреждение объявляется очень редко и указывает на чрезвычайно опасную и потенциально угрожающую жизни погоду. История Канады помнит примеры таких событий — ледяной шторм 1998 года в Восточной Канаде и наводнения на западе страны в 2021-м. При красном уровне ожидать следует массивные разрушения, длительные перебои в работе городской инфраструктуры и серьезные риски для безопасности людей.

Введение данной системы направлено на повышение осведомленности и готовности граждан к экстремальным погодным явлениям, чтобы каждый мог своевременно принять необходимые меры для защиты своего здоровья, безопасности и имущества.

С началом зимнего сезона в Квебеке, когда с 1 декабря действует обязательное требование использования зимних шин, эта новая система предупреждений поможет автомобилистам и всем жителям лучше ориентироваться в прогнозах и безопасно встречать зимние испытания.

