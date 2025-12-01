Квебек вводит жёсткий закон о секуляризме: запрет уличных молитв и религиозных символов

Правительство Квебека 27 ноября 2025 года представило законопроект №9, значительно усиливающий принципы секуляризма в провинции.

Законопроект использует «необсуждаемую статью» Конституции Канады, чтобы защитить его от судебных исков, и включает запрет на молитвы в общественных местах, таких как улицы и парки, а также на ношение покрытий лица и религиозных символов в государственных учреждениях.

Запрет коллективных молитв в общественных пространствах без разрешения муниципалитетов; это касается улиц, тротуаров, площадей и парков, где за последний год фиксировались провокационные акции под видом религиозных демонстраций.

Ликвидация молитвенных комнат в учебных заведениях, включая CEGEP и университеты; также запрещены кошерные или халяльные столовые в государственных учреждениях — предлагается разнообразное меню.

Расширение запрета на религиозные символы (хиджабы, кипы, тюрбаны) на сотрудников детских садов, частных школ и персонал, взаимодействующий с детьми; действует «дедушкина оговорка» для текущих работников.

Постепенное прекращение финансирования частных религиозных школ, принимающих учеников по вере, если в программе есть ритуалы, сегрегация или религиозные символы у учителей.

Министр иммиграции, францизации и интеграции Жан-Франсуа Роберж подчеркнул, что законопроект уважает индивидуальные и коллективные права, способствуя межкультурному диалогу и социальной сплочённости. «Это важный день для Квебека, часть его исторического пути к демократической секуляризации», — заявил он, ссылаясь на опросы, показывающие широкую поддержку жителей.

Законопроект связан с протестами в центре Монреаля после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года, когда общественные пространства использовались для молитв. Роберж отметил, что такие акции блокируют трафик и нарушают будничный режим Квебека, но в местах поклонения такие религиозные практики защищены. Оппозиция, включая Либералов и Québec solidaire, а также Совет канадских мусульман, обвиняет CAQ в разжигании разделения перед выборами.

В больницах вроде Jewish General Hospital разрешены кошерные блюда, но только в дополнение к другим вариантам меню. Законопроект продолжает линию Bill 21 (2019) и Bill 94 (октябрь 2025), укрепляя нейтральность государства в вопросах религии.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG