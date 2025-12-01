«Вилла Мария должна остаться на этой земле!» – митинг в защиту колледжа в Монреале

Сообщество Колледжа Вилла Мария – ученики, учителя, родители и выпускники – собрались на прошлой пятницы на территории школы в районе Нотр-Дам-де-Грась (NDG) Монреаля, чтобы выразить протест против возможной продажи земли.

Владелец участка, Конгрегация сестёр Нотр-Дам, объявила в начале года о планах выставить поместье на продажу, что ставит под угрозу будущее учреждения, отметившего недавно 170-летие.

Мартин Лоя, директор академических услуг, заявил: «Вилла Мария должна остаться на этой земле!». Председатель совета Кэтрин Махё почтила всех, кто «заставляет биться сердце нашей прекрасной школы», подчеркнув единство собравшихся.

Родительница и выпускница Стефани Де Лука отметила: «Вилла Мария дала мне не только знания, но и уверенность, направление и чувство принадлежности». Она подчеркнула необходимость сохранить школу именно в этом сообществе.

Родитель Николя Рено назвал школу «незаменимой экосистемой», а ученица Софи добавила: «Я вижу в вас лица будущих лидеров. Эта школа богата историей и не может быть заменена или перемещена».

Учителя и лидеры профсоюзов также поддержали акцию. Последними выступили муниципальные советники Сонни Мороз (Snowdon) и Эффи Джанну (Bordeaux-Cartierville), чья дочь учится в школе. Джанну пообещала помощь в поиске решения, а Мороз заверил, что новая администрация Ensemble Montréal рассмотрит все варианты для сохранения Вилла Мария как общественного учреждения в NDG.

Поместье площадью 21 гектар, расположенное у станции метро Villa Maria, включает школу, резиденцию сестёр, и административный центр. Конгрегация владеет им с 1854 года и планирует продажу в 2031 году, чтобы направить средства на поддержку уязвимых учеников государственных школ Квебека. Аренда с колледжем истекает в 2030 году, и сестры уважают текущий договор, но отказываются обсуждать предложение школы о покупке участка. Ранее Марианополис Колледж выкупил свою часть земли. Сообщество опасается, что без вмешательства участок превратится в кондоминиумы, уничтожив историческое наследие.

