Город Кот-Сент-Люк (CSL) объявил о мерах по обеспечению эффективной уборки снега в этом зимнем сезоне. В определённых районах будут установлены временные оранжевые знаки «Стоянка запрещена», указывающие периоды, когда парковка на улице недопустима.

Жителей, водителей и посетителей просят уважать эти знаки и перемещать автомобили, чтобы бригады могли оперативно очищать улицы.

Бывший советник Дида Берку в беседе назвала экс-мэра Митчелла Браунстайна «выдающимся» в работе с заместителем мэра, советом и городскими департаментами. В своём послании она отметила: «Это честь служить с вами 30 лет, особенно как мэром. Ваша преданность и лидерство вдохновляли. Вы всегда действовали во благо жителей CSL, оставляя город в хороших руках. Будьте горды своим наследием». Берку пожелала Браунстайну здоровья, счастья и успехов, и передала привет его супруге Элейн.

Митчелл Браунстайн занимал пост советника с 1990 года и мэра с 2016-го до недавних пор. Он был первым в Канаде мэром, обязавшим носить маски в общественных местах во время COVID-19 в 2020 году, а также он известен активной работой по укреплению канадского единства и защите интересов города. Недавние муниципальные выборы в CSL завершились пересчётом голосов, где Браунстайн уступил минимальным отрывом.

