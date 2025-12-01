Санта-Клаус приезжает в Таун-оф-Маунт-Роял: семейный праздник 13 декабря

Город Таун-оф-Маунт-Роял (TMR) приглашает семьи на специальное мероприятие с Санта-Клаусом 13 декабря 2025 года. Санта посетит ратушу по адресу 90 Roosevelt Avenue (Schofield Hall) с 9:30 до 12:00, чтобы раздать подарки, пообщаться с детьми и создать праздничную атмосферу.

Стоимость билетов : Семья (2 взрослых + 2 ребёнка) — 125 CAD; взрослый — 35 CAD; дети 3–14 лет — 30 CAD; пожилые — 20 CAD. Билеты продаются только в Рекреационном центре, на месте не будет — места ограничены!

Программа : Шведский стол с завтраком, цифровые фото с Сантой, подарок каждому зарегистрированному ребёнку и мастер-классы по поделкам.

Благотворительность: Дети могут принести неупакованный подарок в пакете (указать возраст и пол получателя) для Multicaf — это поддержит дух взаимопомощи.

Для справок звоните в Рекреационный центр: 514-734-2928. Это идеальная возможность начать празднование Рождества в уютной атмосфере TMR, где Санта лично поздравит маленьких жителей.

