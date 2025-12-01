Рынок жилья в Канаде, по оценке Re/Max Canada, может оживиться в 2026 году

Опрос Léger, заказанный Re/Max, показывает, что один из десяти канадцев планирует приобрести жильё в течение ближайших 12 месяцев, причём примерно половина из них — потенциальные покупатели первой недвижимости, что выше осеннего показателя в 7%. Около четверти респондентов считают, что рынок в их регионе станет более доступным в 2026 году.
По словам президента Re/Max Canada Дона Коттика, несмотря на «тучи» в экономике, интерес к покупке домов сохраняется, а та устойчивость спроса, которая начала проявляться осенью, должна продолжиться в 2026‑м, в том числе за счёт более творческих стратегий экономии у первичных покупателей. При этом в 32 из 38 проанализированных рынков продажи в январе–октябре были ниже, чем годом ранее, но число новых выставленных на продажу объектов выросло во всех регионах, особенно в Онтарио, где прирост достиг 21%.
По данным Канадской ассоциации недвижимости, к концу октября на рынке было около 189 000 объектов, что на 7,2% больше, чем год назад, а увеличение предложения формирует более «сбалансированные» условия, благоприятные для покупателей. На этом фоне Re/Max прогнозирует снижение средних цен на жильё примерно на 3,7% в 2026 году, что должно дополнительно поддержать спрос.
