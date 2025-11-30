Рынок недвижимости Квебека: растущий разрыв доступности

Ассоциация профессиональных риелторов Квебека (APCIQ) в опубликованном в четверг исследовании отметила, что доступность жилья ухудшается, а разрыв между регионами только увеличивается.

С 2015 года медианные цены на односемейные дома удвоились в большинстве регионов, в то время как доходы домохозяйств после налогов и с учётом инфляции выросли лишь на 15–25%.​

В Монреале медианная цена односемейного дома достигла 790 000 $, в то время как в Гаспези–Магдаленских островах она составляет всего 240 000 $. Директор службы анализа рынка APCIQ Шарль Брант подчёркивает: цены на дома растут быстрее доходов, рынок труда слаб, а дальнейшее снижение ипотечных ставок под вопросом.​

Препятствие в виде первоначального взноса

Один из главных барьеров для покупки — первоначальный взнос, по данным APCIQ. Федеральные ипотечные правила с 2016 года требуют минимум 5% от цены для домов до 500 000 $, и 5% на первые 500 000 $ плюс 10% на остаток для цен до 1,5 млн $.

В 2016 году в Квебеке лишь 5% односемейных домов продавались дороже 500 000 $, а сейчас — почти половина. Это вынуждает покупателей копить больше: средний минимум в 2025 году — 24 510 $ по провинции, 54 000 $ в Монреале и 12 000 $ в Гаспези.​

Время на накопления удлинилось

Региональные различия усиливают проблему. Десять лет назад во всех регионах, кроме Монреаля, хватало 2–3 лет сбережений на взнос; теперь провинциальный средний срок — почти 5 лет, а в Монреале — свыше 11 лет.

Строительство новых домов остаётся «анемичным», спрос на односемейные дома высок, и Брант заключает: текущие условия дают мало надежды на быстрое улучшение доступности.

Facebook I Instagram I Linkedin

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG