Quantum BioPharma обвиняет крупные канадские банки в масштабной манипуляции акциями и подаёт иск

Канадская биофармацевтическая компания Quantum BioPharma подала иск в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка, обвинив ряд крупных канадских банков в манипулировании её акциями.

По данным компании, на торговые площадки было подано около 16 млн фиктивных заявок, что, по её мнению, привело к обвалу стоимости акций на североамериканском рынке.

Компания отмечает, что курс её ценных бумаг снижался, несмотря на успешное продвижение ключевого экспериментального препарата Lucid-MS, разрабатываемого для лечения рассеянного склероза. Это побудило руководство начать собственный анализ биржевых операций.

Основатель Quantum BioPharma Энтони Дуркач заявил, что внутреннее расследование выявило признаки тактики stock spoofing — размещение крупных заявок на покупку или продажу без намерения их исполнять, с целью создания ложных рыночных сигналов.

Канадские биржи помогли связать сделки

Большая часть торгов акциями Quantum проходит в США (включая Nasdaq), где компании сложно получить детализированную информацию о трейдерах. Однако в Канаде данные оказались более доступными, что позволило Quantum сопоставить миллионы заявок, размещённых почти синхронно на разных рынках.

Согласно иску, из 16 млн «фиктивных» заявок:

12 млн приписываются платформам CIBC

приписываются платформам 267 тыс. — Royal Bank of Canada

— 3,7 млн — трейдеру, обозначенному как John Doe

Quantum утверждает, что эти действия «исказили процесс рыночного ценообразования» и нанесли прямой финансовый ущерб. Компания требует 700 млн долларов США компенсации.

Ответ банков: “данные избирательны, проблемы — внутренние”

CIBC и RBC совместно отвергли обвинения, заявив, что Quantum «выбирает удобные данные» и игнорирует собственную финансовую историю:

«Quantum не рассматривает очевидную причину падения стоимости её акций — внутреннее управление. Компания никогда не показывала прибыли и ежегодно теряла десятки миллионов долларов», — говорится в заявлении банков.

Ни одно из обвинений пока не было доказано в суде.

Поиск новых свидетельств

В октябре Quantum BioPharma предприняла беспрецедентный шаг, объявив вознаграждение до $7 млн за доказательства манипуляций её акциями. Компания также допускает, что в схеме могли участвовать и другие фигуранты.

Параллельно продвигается разработка препарата Lucid-MS

Несмотря на финансовые потрясения, Quantum продолжает разработку Lucid-MS — препарата нового поколения, направленного не на подавление иммунной системы, а на предотвращение разрушения миелина.

Руководитель лаборатории, доктор Анджей Хрущинский, сообщил, что в первой фазе клинических испытаний препарат показал безопасность и хорошую переносимость у здоровых добровольцев. Начало второй фазы, в которой препарат впервые получат пациенты с рассеянным склерозом, запланировано на 2026 год.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG