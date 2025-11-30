Quantum BioPharma обвиняет крупные канадские банки в масштабной манипуляции акциями и подаёт иск

По данным компании, на торговые площадки было подано около 16 млн фиктивных заявок, что, по её мнению, привело к обвалу стоимости акций на североамериканском рынке.
Компания отмечает, что курс её ценных бумаг снижался, несмотря на успешное продвижение ключевого экспериментального препарата Lucid-MS, разрабатываемого для лечения рассеянного склероза. Это побудило руководство начать собственный анализ биржевых операций.
Основатель Quantum BioPharma Энтони Дуркач заявил, что внутреннее расследование выявило признаки тактики stock spoofing — размещение крупных заявок на покупку или продажу без намерения их исполнять, с целью создания ложных рыночных сигналов.
Канадские биржи помогли связать сделки
Большая часть торгов акциями Quantum проходит в США (включая Nasdaq), где компании сложно получить детализированную информацию о трейдерах. Однако в Канаде данные оказались более доступными, что позволило Quantum сопоставить миллионы заявок, размещённых почти синхронно на разных рынках.
Согласно иску, из 16 млн «фиктивных» заявок:
- 12 млн приписываются платформам CIBC
- 267 тыс. — Royal Bank of Canada
- 3,7 млн — трейдеру, обозначенному как John Doe
Quantum утверждает, что эти действия «исказили процесс рыночного ценообразования» и нанесли прямой финансовый ущерб. Компания требует 700 млн долларов США компенсации.
Ответ банков: “данные избирательны, проблемы — внутренние”
CIBC и RBC совместно отвергли обвинения, заявив, что Quantum «выбирает удобные данные» и игнорирует собственную финансовую историю:
«Quantum не рассматривает очевидную причину падения стоимости её акций — внутреннее управление. Компания никогда не показывала прибыли и ежегодно теряла десятки миллионов долларов», — говорится в заявлении банков.
Ни одно из обвинений пока не было доказано в суде.
Поиск новых свидетельств
В октябре Quantum BioPharma предприняла беспрецедентный шаг, объявив вознаграждение до $7 млн за доказательства манипуляций её акциями. Компания также допускает, что в схеме могли участвовать и другие фигуранты.
Параллельно продвигается разработка препарата Lucid-MS
Несмотря на финансовые потрясения, Quantum продолжает разработку Lucid-MS — препарата нового поколения, направленного не на подавление иммунной системы, а на предотвращение разрушения миелина.
Руководитель лаборатории, доктор Анджей Хрущинский, сообщил, что в первой фазе клинических испытаний препарат показал безопасность и хорошую переносимость у здоровых добровольцев. Начало второй фазы, в которой препарат впервые получат пациенты с рассеянным склерозом, запланировано на 2026 год.
