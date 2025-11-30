Знаменитая американская школа пивоварения переезжает в Монреаль

Одна из самых известных в мире школ пивоварения — Siebel Institute of Technology, основанная в 1872 году в Чикаго, — объявила о переносе своей североамериканской учебной деятельности в Канаду. Уже более 150 лет это учебное заведение формирует профессионалов пивоваренной индустрии, однако теперь готовится к новому этапу — переезду в Монреаль.

В заявлении в социальных сетях представители института объяснили решение изменениями в регулировании внутренней политики США, введёнными администрацией Дональда Трампа.

По словам директора по обучению Джона Ханнафана, новые правила значительно осложнили приезд иностранных студентов, которые сегодня составляют большинство учащихся.

«Недавние изменения в регулировании США сделали обучение для наших международных студентов гораздо сложнее. Перенос занятий в Монреаль позволит нам адаптироваться без ущерба для образовательного процесса», — отметил Ханнафан.

Последние занятия Siebel в США пройдут в январе 2026 года. После этого институт окончательно разместится в своём новом здании в Монреале — всего в нескольких кварталах от исторического места основания пивоварни Molson, старейшей действующей пивоварни в Северной Америке.

В Чикаго новость о переезде восприняли болезненно.

Исполнительный директор Beer Culture Center Лиз Гарабай подчеркнула, что Siebel был неотъемлемой частью чикагской культуры:

«Это институт, вписанный в историю Чикаго. Если вы поговорите с пивоварами по всей стране, большинство скажут, что именно здесь учились ремеслу».

Гарабай напомнила, что история школы — типичный пример американской мечты: основанный в XIX веке Джоном Зайбелем институт стал отражением трудолюбивой, рабочей и иммигрантской идентичности Чикаго.

Тем не менее она отметила, что если школе и нужно было переехать, то Монреаль — идеальное направление:

«У нас, в Чикаго, сильная культура еды и напитков. Но любой, кто бывал в Квебеке, знает, что там это развивается не менее ярко».

В своих публикациях институт также подчеркнул, что Монреаль предлагает студентам богатую культуру, безопасность, высокое качество жизни и процветающую гастрономическую сцену, что делает город привлекательным для обучения.

Майкл Д’Орнеллас, президент и соучредитель монреальской пивоварни 4 Origines, назвал приезд Siebel в город «большой новостью»:

«Все в отрасли знают Siebel Institute. Их переезд — отличное дополнение к пивоваренной культуре Монреаля».

Он отметил, что хотя колледж Ниагары в Онтарио уже предлагает программу по пивоварению, появление такого авторитетного учебного центра создаст важную альтернативу в Квебеке.

По его словам, движение крафтового пива началось в США, но с переездом Siebel можно ожидать усиления интереса к Канаде:

«Это привлечёт много внимания к Монреалю как к пивной столице».

