Правильная диета может снижать уровень холестерина почти так же эффективно, как лекарства

Доктор Дэвид Дженкинс, известный канадский диетолог и профессор Университета Торонто, представил результаты нового масштабного исследования, показывающего, что рацион, основанный на определённых продуктах, способен значительно снизить уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) — причём всего за месяц и почти столь же эффективно, как современные медикаменты.

По словам учёных, именно питание является ключевым фактором, влияющим на показатели липидов в крови. Дженкинс подчеркнул, что повышенный уровень ЛПНП связан с накоплением так называемого «липкого жира» — плотных липидных частиц, которые образуются вследствие употребления продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров: жирного красного мяса, сливочного масла, цельномолочных продуктов.

Диета, способная снизить холестерин на треть за месяц

Исследование выявило, что рацион, построенный вокруг четырёх основных компонентов —

клетчатки, ненасыщенных жиров, орехов и бобовых, — способен снизить уровень ЛПНП в среднем на 35% всего за 4 недели.

Такой результат сопоставим по эффективности с некоторыми гиполипидемическими препаратами — и особенно впечатляет, учитывая, что речь идёт о естественном изменении питания.

Учёные также установили, что соблюдение этой диеты приводит к 14-процентному снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты и инсульты.

Работа длилась более 30 лет и включала 200 тысяч участников — одно из крупнейших исследований в этой области.

Почему это работает: объяснение учёных

Доктор Дженкинс подробно рассказал о механизмах воздействия диеты:

1. Клетчатка

Растворимая клетчатка образует в пищеварительном тракте гелеобразную массу, которая связывает холестерин и желчные кислоты. Это препятствует их всасыванию в кровь, и уровень ЛПНП естественным образом снижается.

2. Орехи и бобовые

Содержащиеся в них растительные белки уменьшают активность печени по производству холестерина.

3. Ненасыщенные жиры

Жиры из авокадо, оливкового масла, рыбы и семян помогают «вытеснять» плохой холестерин, повышая долю «хорошего» (ЛПВП).

Дополнительные плюсы: снижение риска диабета

Эффект диеты выходит далеко за пределы уровня холестерина. Другое канадское исследование 2023 года показало, что у женщин в постменопаузе, соблюдавших эту диету, риск развития сахарного диабета 2 типа снижался на 31%.

Учёные отмечают, что хотя красное мясо в таком рационе исключается, умеренное количество постного куриного мяса или рыбы допускается.

