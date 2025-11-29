Правильная диета может снижать уровень холестерина почти так же эффективно, как лекарства

По словам учёных, именно питание является ключевым фактором, влияющим на показатели липидов в крови. Дженкинс подчеркнул, что повышенный уровень ЛПНП связан с накоплением так называемого «липкого жира» — плотных липидных частиц, которые образуются вследствие употребления продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров: жирного красного мяса, сливочного масла, цельномолочных продуктов.
Диета, способная снизить холестерин на треть за месяц
Исследование выявило, что рацион, построенный вокруг четырёх основных компонентов —
клетчатки, ненасыщенных жиров, орехов и бобовых, — способен снизить уровень ЛПНП в среднем на 35% всего за 4 недели.
Такой результат сопоставим по эффективности с некоторыми гиполипидемическими препаратами — и особенно впечатляет, учитывая, что речь идёт о естественном изменении питания.
Учёные также установили, что соблюдение этой диеты приводит к 14-процентному снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты и инсульты.
Работа длилась более 30 лет и включала 200 тысяч участников — одно из крупнейших исследований в этой области.
Почему это работает: объяснение учёных
Доктор Дженкинс подробно рассказал о механизмах воздействия диеты:
1. Клетчатка
Растворимая клетчатка образует в пищеварительном тракте гелеобразную массу, которая связывает холестерин и желчные кислоты. Это препятствует их всасыванию в кровь, и уровень ЛПНП естественным образом снижается.
2. Орехи и бобовые
Содержащиеся в них растительные белки уменьшают активность печени по производству холестерина.
3. Ненасыщенные жиры
Жиры из авокадо, оливкового масла, рыбы и семян помогают «вытеснять» плохой холестерин, повышая долю «хорошего» (ЛПВП).
Дополнительные плюсы: снижение риска диабета
Эффект диеты выходит далеко за пределы уровня холестерина. Другое канадское исследование 2023 года показало, что у женщин в постменопаузе, соблюдавших эту диету, риск развития сахарного диабета 2 типа снижался на 31%.
Учёные отмечают, что хотя красное мясо в таком рационе исключается, умеренное количество постного куриного мяса или рыбы допускается.
