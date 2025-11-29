Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Общество Здоровье, медицина Правильная диета может снижать уровень холестерина почти так же эффективно, как лекарства
дзен

Правильная диета может снижать уровень холестерина почти так же эффективно, как лекарства

Виктория Христова Ноя 29, 2025 Здоровье, медицина, Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 33 Просмотров

Доктор Дэвид Дженкинс, известный канадский диетолог и профессор Университета Торонто, представил результаты нового масштабного исследования, показывающего, что рацион, основанный на определённых продуктах, способен значительно снизить уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) — причём всего за месяц и почти столь же эффективно, как современные медикаменты.

 

По словам учёных, именно питание является ключевым фактором, влияющим на показатели липидов в крови. Дженкинс подчеркнул, что повышенный уровень ЛПНП связан с накоплением так называемого «липкого жира» — плотных липидных частиц, которые образуются вследствие употребления продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров: жирного красного мяса, сливочного масла, цельномолочных продуктов.

Диета, способная снизить холестерин на треть за месяц

Исследование выявило, что рацион, построенный вокруг четырёх основных компонентов —
клетчатки, ненасыщенных жиров, орехов и бобовых, — способен снизить уровень ЛПНП в среднем на 35% всего за 4 недели.

Такой результат сопоставим по эффективности с некоторыми гиполипидемическими препаратами — и особенно впечатляет, учитывая, что речь идёт о естественном изменении питания.

Учёные также установили, что соблюдение этой диеты приводит к 14-процентному снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты и инсульты.
Работа длилась более 30 лет и включала 200 тысяч участников — одно из крупнейших исследований в этой области.

Почему это работает: объяснение учёных

Доктор Дженкинс подробно рассказал о механизмах воздействия диеты:

1. Клетчатка

Растворимая клетчатка образует в пищеварительном тракте гелеобразную массу, которая связывает холестерин и желчные кислоты. Это препятствует их всасыванию в кровь, и уровень ЛПНП естественным образом снижается.

2. Орехи и бобовые

Содержащиеся в них растительные белки уменьшают активность печени по производству холестерина.

3. Ненасыщенные жиры

Жиры из авокадо, оливкового масла, рыбы и семян помогают «вытеснять» плохой холестерин, повышая долю «хорошего» (ЛПВП).

Дополнительные плюсы: снижение риска диабета

Эффект диеты выходит далеко за пределы уровня холестерина. Другое канадское исследование 2023 года показало, что у женщин в постменопаузе, соблюдавших эту диету, риск развития сахарного диабета 2 типа снижался на 31%.

Учёные отмечают, что хотя красное мясо в таком рационе исключается, умеренное количество постного куриного мяса или рыбы допускается.

 

 

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*