Канаду накрывает серия резких зимних перепадов: снегопады, штормы и арктический холод

Жители нескольких канадских провинций готовятся к резкому изменению зимней погоды: на страну движется серия активных атмосферных систем, которые принесут снегопады, штормовой ветер и значительное похолодание. По словам метеоролога Келси Макьюэн, именно эта неделя может стать началом гораздо более холодной фазы зимы, связанной с процессами в верхних слоях атмосферы.

Снег в Прериях: до 20 см осадков и плохая видимость

В понедельник быстрое низкое давление принесёт тяжёлый снег в некоторые районы Альберты и Саскачевана.

Особенно пострадает регион Cypress Hills, где ожидается до 20 см снега, а в остальных частях провинций — от 10 до 15 см.

Сильный северо-западный ветер создаст снежную позёмку, местами снижая видимость до менее 500 метров.

По данным Environment Canada, это будет короткий, но интенсивный эпизод: к вечеру снег пойдёт на спад, однако ветер усилится, а температура начнёт резко падать.

«Готовьтесь к быстро меняющимся и ухудшающимся дорожным условиям», — предупреждает ведомство.

Мощный зимний шторм приближается к Онтарио и Квебеку

Ещё более серьёзная система формируется над центральной частью страны и затронет Онтарио и Квебек в течение недели.

Во вторник на северо-восток Онтарио придут дожди, которые к ночи перейдут в снег.

Районы вокруг озера Верхнее (Lake Superior) могут получить до 35 см снега к пятнице.

Сильные северные ветры вынудили Environment Canada выпустить предупреждение о зимнем шторме, а не обычное предупреждение о снегопаде.

На юге — в Торонто, Виндзоре, Оттаве — неделя начнётся с дождей и восточного ветра. Однако в ночь со среды на четверг во все регионы придёт холодный воздух, и осадки перейдут в снег.

Макьюэн отмечает, что событие будет масштабным и почти провинциальным, затронув как Онтарио, так и Квебек.

Резкое похолодание

Температуры будут сильно различаться по регионам:

Тимминс (Онтарио) : от 0 °C в начале недели до –8 ° C в пятницу и –10 ° C в субботу

: от 0 °C в начале недели до и Торонто: до +11 °C в среду, но уже в четверг — +1 °C с переходом дождя в снег

«Избегайте необязательных поездок. Будьте особенно осторожны при ходьбе и вождении», — сообщает Environment Canada.

К югу от реки Святого Лаврентия в Квебеке действует специальное погодное предупреждение: снег будет идти со скоростью до 2 см в час, а пик ожидается с вечера среды до вечера четверга.

Начало арктического вторжения?

Макьюэн предупреждает, что похолодание этой недели — возможно, лишь начало.

Причина — формирование мощного верхнего трога над Канадой, который смещает струйное течение на юг и открывает путь для арктического воздуха.

Наблюдаются признаки стратосферного потепления — редкого атмосферного явления, которое в прошлом сопровождало крупные холодные вторжения, как в случае с полярным вихрем 2014 года.

«То, что мы видим сейчас, — это предварительный обзор того, что может ожидать нас всю зиму», — говорит Макьюэн.

