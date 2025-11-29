В Монреале подожжены около 15 автомобилей: полиция подозревает умышленный поджог

Подразделение по расследованию поджогов Службы полиции Монреаля (SPVM) ведёт расследование после того, как около 15 автомобилей сгорели на стоянке в районе Сен-Лоран ранним утром во вторник.

Инцидент произошёл на улице Лебо, недалеко от улицы Жанс, около 2:30 ночи, когда в службу 911 поступили первые вызовы.

Место происшествия уже неоднократно становилось целью поджигателей

По словам представителя SPVM Каролины Шеврефиль, когда полиция прибыла на место, пожарные Монреаля уже занимались тушением огня.

Это не первый подобный случай: та же стоянка подвергалась поджогам несколько раз за последние четыре года, включая крупный пожар в 2023 году. На тот момент полиция сообщала, что объект уже атаковали трижды до того инцидента.

Повреждены автомобили, но здание не пострадало

В результате пожара пострадали примерно 15 автомобилей, предназначенных для перепродажи. При этом само здание предприятия уцелело. Жертв и пострадавших нет.

На месте происшествия были обнаружены следы воспламеняющих веществ, что подтверждает версию умышленного поджога.

Полиция ищет подозреваемых

Полиция разыскивает одного или нескольких подозреваемых. Ожидается, что следователи вновь прибудут на место происшествия во вторник, чтобы провести детальный осмотр и собрать улики.

Задержаний пока не произведено.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG