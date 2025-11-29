Монреальские застройщики предлагают построить 2 500 социальных жилищ без прибыли

Как минимум три крупных застройщика Монреаля заявили, что готовы построить 2 500 социальных жилищных единиц без какой-либо прибыли, чтобы помочь городу справиться с растущим кризисом бездомности.

Сегодня на улицах Монреаля живут более 5 000 человек, и эта цифра продолжает расти.

Частный сектор готов строить — государство должно владеть

Президент Groupe Mach Венсан Кьяра, один из ведущих девелоперов города, сообщил, что у него уже есть план, который позволит почти вдвое сократить число людей, живущих на улицах.

“Мы вкладываем нашу энергию, опыт и возможности, чтобы общество получило от этого пользу,” — сказал Кьяра.

Он подчеркнул, что он и несколько других застройщиков готовы возвести 2 500 социальных квартир, которые, несмотря на частное строительство, будут принадлежать и управляться SHQ — Квебекским агентством социального жилья.

“Мы не хотим получать прибыль. Цель — минимизировать стоимость строительства,” — объяснил Кьяра, добавив, что был шокирован, узнав, что государственные проекты иногда обходятся в 900 долларов за квадратный фут.

По словам Кьяры, его компания строит по 1 500–2 000 единиц в год, и им никогда не обходилось дороже $450 за квадратный фут.

Проект может стоить около $300 миллионов

Благодаря снижению стоимости строительства Кьяра оценивает общий бюджет проекта примерно в 300 миллионов долларов. Он уже провёл предварительные переговоры с несколькими банками, включая Desjardins, по поводу финансирования.

По его расчётам, годовой платёж по ипотеке для правительства Квебека составит всего $12–15 миллионов.

“Если мы можем потратить миллиард на крышу стадиона, мы наверняка можем найти 12–15 миллионов, чтобы решить куда более серьёзную социальную проблему, с которой живём уже 15 лет,” — заявил он.

Организации помощи бездомным называют инициативу прорывом

Президент Old Brewery Mission, крупнейшей монреальской организации помощи бездомным, Джеймс Хьюз, отметил масштаб инициативы.

“Это большое дело — 2 500 новых единиц для наших клиентов,” — сказал он. — “Это даёт надежду, что мы действительно сможем изменить ситуацию”.

Хьюз подчеркнул, что около 40% бездомных в Монреале не имеют зависимостей или психических заболеваний — они просто не могут позволить себе жильё. Размещение их в доступных квартирах уменьшит нагрузку на экстренные службы и позволит помогать тем, кому требуется серьёзная поддержка.

Мэр Монреаля поддерживает идею

Новый мэр Монреаля Сорая Мартинес Феррада назвала проблему бездомности своим главным приоритетом. В понедельник она написала в соцсетях, что сотрудничество между городом, общественными организациями и частным сектором является ключом к решению кризиса.

Кьяра также заявил, что ведёт переговоры об использовании городской земли, что ещё больше снизило бы стоимость проекта.

SHQ приветствует инициативу

В пресс-релизе SHQ заявило, что приветствует желание частного сектора помочь, но поскольку обсуждения находятся на ранней стадии, дополнительной информации пока нет.

Когда могут появиться первые квартиры?

Кьяра подчеркнул, что хочет действовать быстро.

По его словам, реализация проекта может занять от трёх до шести лет, если у правительства будет “достаточно энергии и политической воли”.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG