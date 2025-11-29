Мост Île-aux-Tourtes будет закрыт на выходных для перенастройки дорожной схемы

Закрытие начнётся в пятницу в полночь и продлится до понедельника, 5:00 утра. По словам MTQ, перерыв в движении необходим для внедрения новой конфигурации полос движения, которая позволит продолжить работы по восстановлению бетонных плит.
Какие участки будут закрыты
В западном направлении (в сторону Водрёй-Дориона)
Закроют участок автомагистрали 40 от съезда 44 (бульвар Морган) до въезда с проспекта Сен-Шарль.
Доступ к дороге Сенневиль через съезд 44 будет возможен.
В восточном направлении (в сторону Монреаля)
Закроют участок между съездом 35 (Vaudreuil-sur-le-Lac / Vaudreuil-Dorion / проспект Сен-Шарль) и въездом с бульвара Ветеранов.
Также будет закрыт въезд на мост по автомагистрали 40 восточного направления в зоне развязки 40/30.
Кроме того, плата за проезд по автомагистрали 30 будет временно отменена в обоих направлениях, чтобы облегчить объезд.
Новая дорожная схема с 1 декабря
После завершения работ вступят в силу следующие изменения:
- Полосы движения на Highway 40 будут перенесены на служебную дорогу западного направления в Сеннвилле.
- Съезд 40 (Senneville Road) с магистрали 40 западного направления будет вновь открыт.
- Съезд 41 (Ste-Anne-de-Bellevue, Anciens-Combattants Boulevard) для восточного направления будет перенесён и будет начинаться у съезда на Senneville Road.
- Въезд с Senneville Road на автомагистраль 40 восточного направления будет закрыт навсегда.
- Для въезда на магистраль водителям потребуется использовать следующий доступ — со улицы Pins.
Призыв к осторожности
Министерство транспорта просит водителей соблюдать правила дорожного движения и скоростные ограничения в рабочей зоне, поскольку интенсивные работы увеличивают риски.
Все работы могут быть отложены в случае неблагоприятных погодных условий или оперативных проблем.
Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG