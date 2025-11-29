Подписаться на рассылку
Мост Île-aux-Tourtes будет закрыт на выходных для перенастройки дорожной схемы

Виктория Христова Ноя 29, 2025

Министерство транспорта Квебека (MTQ) объявило, что мост Île-aux-Tourtes, соединяющий остров Монреаль с Водрёй-Дорионом, будет полностью закрыт на этих выходных. Ограничения вводятся для проведения важных этапов реконструкции дорожного полотна на автомагистрали 40 в зоне Сеннвилла.

 

Закрытие начнётся в пятницу в полночь и продлится до понедельника, 5:00 утра. По словам MTQ, перерыв в движении необходим для внедрения новой конфигурации полос движения, которая позволит продолжить работы по восстановлению бетонных плит.

Какие участки будут закрыты

В западном направлении (в сторону Водрёй-Дориона)

Закроют участок автомагистрали 40 от съезда 44 (бульвар Морган) до въезда с проспекта Сен-Шарль.
Доступ к дороге Сенневиль через съезд 44 будет возможен.

В восточном направлении (в сторону Монреаля)

Закроют участок между съездом 35 (Vaudreuil-sur-le-Lac / Vaudreuil-Dorion / проспект Сен-Шарль) и въездом с бульвара Ветеранов.
Также будет закрыт въезд на мост по автомагистрали 40 восточного направления в зоне развязки 40/30.

Кроме того, плата за проезд по автомагистрали 30 будет временно отменена в обоих направлениях, чтобы облегчить объезд.

Новая дорожная схема с 1 декабря

После завершения работ вступят в силу следующие изменения:

  • Полосы движения на Highway 40 будут перенесены на служебную дорогу западного направления в Сеннвилле.
  • Съезд 40 (Senneville Road) с магистрали 40 западного направления будет вновь открыт.
  • Съезд 41 (Ste-Anne-de-Bellevue, Anciens-Combattants Boulevard) для восточного направления будет перенесён и будет начинаться у съезда на Senneville Road.
  • Въезд с Senneville Road на автомагистраль 40 восточного направления будет закрыт навсегда.
  • Для въезда на магистраль водителям потребуется использовать следующий доступ — со улицы Pins.

Призыв к осторожности

Министерство транспорта просит водителей соблюдать правила дорожного движения и скоростные ограничения в рабочей зоне, поскольку интенсивные работы увеличивают риски.

Все работы могут быть отложены в случае неблагоприятных погодных условий или оперативных проблем.

