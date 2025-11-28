Англоязычный монреальский школьный совет подал пример морального лидерства

В эпоху, когда образовательные учреждения всё чаще проверяются на верность собственным ценностям, EMSB продемонстрировал, что значит принципиальное руководство.

Применив свой кодекс поведения в отношении ученика Royal West Academy, который разместил в сети антиизраильские публикации, включая сообщение «fk Israel», EMSB напомнил простую, но нередко забываемую истину: школа — это не только место обучения. Это ещё и институт, отвечающий за общественные нормы, безопасность и взаимное уважение.

Однодневная отстранение ученика — хоть и не самая строгая мера — оказалось знаковым решением. Быстрая и прозрачная реакция EMSB и самой школы ясно дала понять ученикам и родителям: ненависти нет места в учебных заведениях, а этические правила — не формальность, а фундамент здоровой и безопасной среды для всех учащихся — еврейских, христианских, мусульманских, израильских, палестинских, да и всех канадцев.

Важность позиции EMSB особенно заметна на фоне происходящего в Монреальских университетах. В течение последних двух лет горожане с тревогой наблюдали, как McGill и Concordia не смогли применить собственные кодексы поведения, несмотря на многочисленные случаи запугивания, оскорблений, агрессии и дискриминации в отношении еврейских студентов.

Ещё в декабре 2023 года канцелярии президентов McGill и Concordia признавали в беседе, что многие действия пропалестинских и прохамасских протестующих нарушили правила поведения и не отражали позиции университетов. Но на вопрос о последствиях для нарушителей тогда не последовало никаких ответов.

Эти учреждения, которые должны служить образцом моральной ясности и институциональной смелости, слишком часто выбирали страх, уклонение, двусмысленность и бездействие. EMSB и Royal West показали обратное.

Они выбрали действие, а не уход от проблемы. Они напомнили, что кодексы поведения значат что-то лишь тогда, когда их действительно применяют, а образовательная миссия включает в себя воспитание через пример. Ученики учатся не только на уроках, но и наблюдая за реакцией институтов, которые формируют их ценности.

Не случайно — после решительного шага EMSB петиция в поддержку ученика была удалена.

Речь идёт не о цензуре и не о наказании за политическую позицию. Демократия держится на открытых дебатах. Но существует чёткая черта, которую обязан защищать любой ответственный институт: разница между политическим высказыванием и проявлением вражды или предвзятости к целому сообществу.

Решение EMSB эту черту соблюдает.

Монреальским университетам стоит прислушаться. Если школьный совет способен удерживать своих членов в рамках этики, то тем более это по силам учреждениям с куда большими ресурсами, автономией и влиянием.

EMSB и Royal West показали, что лидерство — это не пассивное ожидание, пока кризис уйдёт сам собой, а готовность встретить проблему честно и решительно. Тем самым они подтвердили верность ценностям, которые каждое образовательное учреждение заявляет как свои.

И за это их стоит признать — и поблагодарить — от имени всей общины.

