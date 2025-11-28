Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Англоязычный монреальский школьный совет подал пример морального лидерства
suburban

Англоязычный монреальский школьный совет подал пример морального лидерства

Виктория Христова Ноя 28, 2025 Новости, Новости провинции Квебек, Образование Оставить комментарий 58 Просмотров

В эпоху, когда образовательные учреждения всё чаще проверяются на верность собственным ценностям, EMSB продемонстрировал, что значит принципиальное руководство.

Применив свой кодекс поведения в отношении ученика Royal West Academy, который разместил в сети антиизраильские публикации, включая сообщение «fk Israel», EMSB напомнил простую, но нередко забываемую истину: школа — это не только место обучения. Это ещё и институт, отвечающий за общественные нормы, безопасность и взаимное уважение.

Однодневная отстранение ученика — хоть и не самая строгая мера — оказалось знаковым решением. Быстрая и прозрачная реакция EMSB и самой школы ясно дала понять ученикам и родителям: ненависти нет места в учебных заведениях, а этические правила — не формальность, а фундамент здоровой и безопасной среды для всех учащихся — еврейских, христианских, мусульманских, израильских, палестинских, да и всех канадцев.

Важность позиции EMSB особенно заметна на фоне происходящего в Монреальских университетах. В течение последних двух лет горожане с тревогой наблюдали, как McGill и Concordia не смогли применить собственные кодексы поведения, несмотря на многочисленные случаи запугивания, оскорблений, агрессии и дискриминации в отношении еврейских студентов.

Ещё в декабре 2023 года канцелярии президентов McGill и Concordia признавали в беседе, что многие действия пропалестинских и прохамасских протестующих нарушили правила поведения и не отражали позиции университетов. Но на вопрос о последствиях для нарушителей тогда не последовало никаких ответов.

Эти учреждения, которые должны служить образцом моральной ясности и институциональной смелости, слишком часто выбирали страх, уклонение, двусмысленность и бездействие. EMSB и Royal West показали обратное.

Они выбрали действие, а не уход от проблемы. Они напомнили, что кодексы поведения значат что-то лишь тогда, когда их действительно применяют, а образовательная миссия включает в себя воспитание через пример. Ученики учатся не только на уроках, но и наблюдая за реакцией институтов, которые формируют их ценности.

Не случайно — после решительного шага EMSB петиция в поддержку ученика была удалена.

Речь идёт не о цензуре и не о наказании за политическую позицию. Демократия держится на открытых дебатах. Но существует чёткая черта, которую обязан защищать любой ответственный институт: разница между политическим высказыванием и проявлением вражды или предвзятости к целому сообществу.

Решение EMSB эту черту соблюдает.

Монреальским университетам стоит прислушаться. Если школьный совет способен удерживать своих членов в рамках этики, то тем более это по силам учреждениям с куда большими ресурсами, автономией и влиянием.

EMSB и Royal West показали, что лидерство — это не пассивное ожидание, пока кризис уйдёт сам собой, а готовность встретить проблему честно и решительно. Тем самым они подтвердили верность ценностям, которые каждое образовательное учреждение заявляет как свои.

И за это их стоит признать — и поблагодарить — от имени всей общины.

 

 

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*