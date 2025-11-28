После двух крупных наводнений ДДО запускает масштабные работы по предотвращению паводков

После того как два сильных наводнения в этом году нанесли значительный ущерб десяткам домов в Доллар-дес-Ормо (D.D.O.), городские власти объявили о запуске новых работ по защите от паводков в парке Терри Фокс. Проект является частью более широкой стратегии по адаптации городской инфраструктуры к климатическим изменениям и экстремальным погодным условиям.

Самым заметным нововведением стало решение заменить открытую ливневую ёмкость для сбора дождевой воды на полностью подземную систему. По словам городских инженеров, монтаж конструкции будет завершён в ближайшие недели — это важный и почти завершённый первый этап большого плана.

Ответ на год рекордных дождей

Текущий год стал для Квебека чрезвычайным по количеству и интенсивности ливней. Неожиданные потоки воды, хлынувшие на жилые кварталы D.D.O., показали, насколько уязвима существующая дренажная система. Новая подземная ёмкость позволит временно запасать большие объёмы ливневых стоков во время сильных дождей, снижая нагрузку на ливнёвую канализацию и предотвращая затопления улиц и подвалов.

Из-за увеличения объёма аккумулируемой воды система должна снизить риск поверхностного затопления не только в парке, но и в окружающих жилых районах.

Мэр: «Мы чувствуем боль жителей и ускоряем работу»

Мэр Алекс Боттаусси отметил, что город осознаёт масштабы проблемы и действует быстрее обычного.

«Мы чувствуем боль этих жителей, и уже разрабатываются долгосрочные решения», — сказал он в интервью The Suburban. Он подчеркнул, что экстремальные дожди в этом году удивили всех:

«Выпало более 100 мм осадков — намного больше прогнозируемых 30–40 мм. Это застало всех врасплох».

По словам мэра, D.D.O. получил грантовое финансирование на ускорение работ по созданию постоянной системы защиты от паводков, несмотря на сложную природную географию района и непредсказуемые погодные сценарии.

Курс на климатическую устойчивость

Городские власти заверяют, что адаптация инфраструктуры к новым климатическим реалиям станет ключевой частью всех проектов общественных работ. Будущие инициативы, включая проекты в рамках программы Oasis, будут направлены на распределение воды по системе более равномерно, что позволит уменьшить нагрузку на отдельные участки и повысить устойчивость города к ливням.

Скрытая, но важная защита

Когда подземная ёмкость вскоре будет скрыта под землёй парка Терри Фокс, её не увидят жители, но её роль станет ключевой в борьбе с будущими наводнениями. Она символизирует глубокий пересмотр подходов города к экстремальной погоде — пересмотр, продиктованный разрушительными уроками этого года.

«Мы действуем быстро, чтобы внедрить долгосрочные решения. Наша задача — вернуть жителям чувство уверенности и подготовить город к новым реалиям», — подчеркнул Боттаусси.

