Квебек представит экономическое обновление на фоне растущего дефицита и давления со стороны США

Ровно через восемь месяцев после представления последнего бюджета правительство Квебека огласит во вторник осеннее экономическое обновление, которое должно пролить свет на финансовое состояние провинции в условиях усиливающейся экономической неопределённости.

Министр финансов Эрик Жирар выступит около 10 часов утра, представив обновлённые прогнозы и оценку текущей ситуации.

Дефицит по-прежнему остаётся значительным

Перед обновлением правительство Коалиции за будущее Квебека (CAQ) прогнозировало дефицит в размере 13,6 млрд долларов в 2025–2026 финансовом году — около 2,2% ВВП провинции. При этом власти заявляли о намерении вернуть бюджет к равновесию в течение пяти лет.

Экономическое обновление должно показать, остаётся ли этот план реалистичным.

Влияние пошлин США и федерального бюджета

Весенний бюджет был представлен в момент, когда администрация президента Дональда Трампа начала новый этап введения тарифов, затронувших целый ряд канадских отраслей. Осеннее обновление станет первой возможностью оценить, насколько сильно новые торговые меры США ударили по экономике Квебека.

Кроме того, документ должен учитывать изменения, внесённые федеральным бюджетом Марка Карни. Жирар ранее выразил разочарование, заявив, что федеральные вложения в инфраструктуру «недостаточны» для потребностей провинции.

Оппозиция требует прозрачности

Либеральная партия Квебека, возглавляемая Пабло Родригесом, призывает правительство предоставить «честную и прямую оценку» финансов провинции. Либералы требуют уточнить:

прогнозируемый размер дефицита,

план возвращения к сбалансированному бюджету,

меры по оптимизации расходов государственных программ,

реальный вклад, который должен быть обеспечен государственными корпорациями,

планы использования Фонда зелёной экономики.

Québec solidaire предлагает антикризисные меры

Партия Québec solidaire называет нынешнюю ситуацию «экономической чрезвычайной» и выдвигает три приоритетных требования:

введение углеродного пособия для малообеспеченных домохозяйств, создание экстренного фонда для борьбы с голодом среди студентов, реализацию неотложных мер в сфере жилищной политики.

Чего ожидать от обновления

Экономическое обновление во вторник покажет, сможет ли правительство CAQ придерживаться прежнего плана по восстановлению бюджетного баланса, или же экономическое давление, неопределённость вокруг пошлин США и изменения федеральной политики вынудят пересмотреть сроки.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG