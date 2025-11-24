Квебекские города игнорируют налог на пустующее жильё, несмотря на жилищный кризис

Город Монреаль, казалось, был готов внедрить такой налог, как и другие крупные канадские города. Финансовая комиссия муниципалитета под управлением Плант летом 2023 года оценивала, что введение налога могло бы изменить ситуацию.

Провинциальное правительство быстро подхватило инициативу: уже в ноябре того же года оно включило этот налог в законопроект о муниципальном налогообложении, который был принят месяц спустя. Тогда предполагалось, что Монреаль сможет собирать около десяти миллионов долларов в год.

Но перейдём к сути: истинное предназначение этого налога заключалось в том, чтобы стимулировать собственников занимать или сдавать пустующие либо недоиспользуемые объекты недвижимости.

Однако, несмотря на поддержку Монреаля, ни метрополия, ни какая-либо другая муниципалитет Квебека не воспользовались своим правом применять этот налог в 2024 году, согласно финансовым отчётам городов.

Этот факт удивляет Флориана Менериса, профессора Школы управления Университета Квебека в Монреале, который продолжает отмечать положительные эффекты такой меры. «Хотя это и не чудодейственное средство», — уточняет он, поясняя, что для эффективности налога необходимо выполнение ряда условий. По мнению Союза муниципалитетов Квебека (UMQ), главным препятствием является сложность его реализации.

«Помимо самых очевидных случаев (например, здания, оставшиеся пустыми после пожара), бывает трудно определить, какие объекты считаются вакантными с точки зрения закона […] Следует также учитывать, что многие типы жилья не могут облагаться налогом — например, шале, дома для отдыха и зарегистрированные туристические объекты», — поясняет UMQ в письме, присланном в La Presse.

Город Монреаль сообщил, что не применил норму из-за необходимости дополнительно оценить её юридическую и операциональную осуществимость. Команда новой мэрии во главе с Сорайей Мартинес Феррада заявляет, что намерена «изучить все возможные варианты использования пустующих жилых объектов».

Другие препятствия

Организация Vivre en ville считает, что налог мог бы помочь в борьбе с жилищным кризисом, но её директор по вопросам жилья Адам Монгрен не удивлён, что его до сих пор не применяют.

Во-первых, потому что у муниципалитетов «не так много ресурсов», а мониторинг потребовал бы значительных административных усилий. «Кроме того, на муниципальном уровне крайне непопулярно предлагать новые налоги, независимо от их вида», — замечает он.

По словам профессора Менериса, мера может также привести к налоговой конкуренции между городами, которые могут опасаться, что застройщики предпочтут строить в других местах.

Может ли решение заключаться в единообразном применении? «Безусловно», — отвечает Монгрен, будь то на уровне Квебека или Канады. «Это было бы куда продуктивнее, чем ждать, пока все 1107 муниципалитетов Квебека примут решения по отдельности».

Министерство муниципальных дел Квебека заявило La Presse, что каждая муниципалитет должен самостоятельно выбирать инструменты, наиболее соответствующие его потребностям, «не навязывая единого решения». А месяц назад бывшая министр жилищного строительства Соня Беланже в интервью Le Devoir заявила, что города недостаточно используют предоставленные им полномочия.

А что на федеральном уровне?

На федеральном уровне до недавнего времени существовал налог на недоиспользуемое жильё (UHT), действовавший с 2022 года. Но его отменили в последнем федеральном бюджете. Одна из причин — наличие аналогичных мер в некоторых провинциях, включая Квебек. Владельцы обязаны были самостоятельно подавать декларацию, иначе им грозил штраф. Мера приносила около 30 млн долларов в год.

Доказанная эффективность

Такой налог уже показал свою результативность в других частях Канады, подчёркивает профессор Менерис, в частности в Британской Колумбии, где он действует с 2018 года. Исследование Британской Колумбийской ассоциации недвижимости показало, что рост цен замедлился — особенно в Ванкувере, где ситуация наиболее остра. Торонто ввёл аналогичный налог в 2023 году.

Изначально эта мера появилась во Франции ещё в 1990-х. Через тридцать лет журнал Journal of Public Economics показал, что налог существенно снизил уровень пустующего жилья.

«Я немного утрирую, но самое заветное желание города, внедряющего этот налог, — чтобы через некоторое время он перестал приносить доход, потому что все пустующие объекты были бы возвращены на рынок», — подчёркивает Менерис.

Организация CORPIQ считает, что причин, по которым жильё может временно пустовать, множество — включая проведение ремонтных работ. По словам представителей организации, эффективнее было бы предоставить собственникам инструменты для сохранения существующих зданий.

