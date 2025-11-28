Осторожно! Эти фильмы и сериалы затягивают…

Почему подписка на eTVnet — лучший повод окунуться в мир ярких эмоций и захватывающих историй, не вставая с дивана? Потому что на интерактивном ТВ eTVnet тебя ждёт всё: от реалити-шоу, где люди спорят, влюбляются и борются за победу без сценариев и дублей, до комедий и кулинарных баталий, которые подарят смех и вдохновение для новых экспериментов на кухне. И каждый день здесь появляются потрясающие новинки, а также целое море контента онлайн-кинотеатра Иви .

От триллеров до драм — подборка лучших релизов недели на eTVnet

Почему подписка на eTVnet — лучший повод окунуться в мир ярких эмоций и захватывающих историй, не вставая с дивана? Потому что на интерактивном ТВ eTVnet тебя ждёт всё: от реалити-шоу, где люди спорят, влюбляются и борются за победу без сценариев и дублей, до комедий и кулинарных баталий, которые подарят смех и вдохновение для новых экспериментов на кухне. И каждый день здесь появляются потрясающие новинки, а также целое море контента онлайн-кинотеатра Иви.

🍿 Смотрите, что хотите, когда хотите:

Мультики, комедии, драмы, спорт, концерты, документалистика — и никаких надоедливых рекламных пауз в архиве!

Более 200 каналов в прямом эфире и в записи уже ждут вашего клика.

🎁 Плюшки подписки:

Берёте безлимит на год — получаете приставку для телевизора в подарок. Кино на большом экране? Да, пожалуйста!

А пока… не теряйте ни минуты — включайте самые крутые фильмы, сериалы и передачи прямо сейчас! Например, вот эти новинки недели.

Константинополь

Ноябрь 1920-го года. Белогвардейский офицер Сергей Нератов прибывает из Крыма в Константинополь вместе с остатками разбитой армии Врангеля и гражданскими беженцами. Одинокий и сломленный, потерявший в революцию и Гражданскую войну абсолютно все — армия разгромлена, жена и дети погибли. Нератов становится во главе русской эмиграции. В Константинополе, с которым русские беженцы связывали надежды на спасение и свободу, их ждет холодный прием. Сергей Нератов — принципиальный русский офицер, ставящий долг и честь выше личной выгоды. Он оказывается в совершенно чуждом мире, где беженцев из России воспринимают людьми «второго сорта», изгоями, обреченными на нищету и гибель. Но Нератов оказывается способным отстоять право своих соотечественников на достойную жизнь.

Государь

Петр I — одна из ключевых фигур в мировой истории. Его неукротимая энергия, ясный ум, невероятное упорство, трудолюбие и жесткий принципиальный характер позволили ему полностью поменять общественное устройство Российской Империи. Его путь был тернист — его ждали не только победы и успех, но и поражения, разочарования, ошибки и предательство самых близких людей.

Царевна-лягушка

В пруду городского парка жила-была лягушка, которая очень любила смотреть фильмы в летнем кинотеатре. Однажды она увидела мультфильм о том, как такая же, как она, поймала стрелу и превратилась в прекрасную девушку. Пораженная событиями фильма, лягушка принимает все происходящее за действительность и отправляется на поиски стрелы. Правда, вместо нее ловит мячик для гольфа. Лягушка оказалась заколдованной Василисой Прекрасной. При свете дня она оборачивается девушкой-красавицей, а ночью опять становится лягушкой. Виной тому колдовство Кощея, ныне очень влиятельного бизнесмена. Теперь девушке предстоит разгадать тайну своего прошлого, разрушить колдовство и выйти замуж за Ивана Царевича, который и запустил этот мячик.

Сценарная комната

Трое известных деятелей искусств обсуждают возможные сценарии нового фильма про спасение будущего. Но в какой-то момент герои начинают подозревать, что, возможно, они и сами находятся внутри сценария. Остается только понять, кто собрал их здесь и зачем. Фильм заставляет задуматься о возможных сценариях развития будущего и задает главный вопрос: что может спасти мир — любовь, медицина или новые материалы? Зрителям придется искать ответы вместе с главными героями, иначе их кино может никогда не закончиться

Пророк. История Александра Пушкина

Пушкин молод, дерзок и любим публикой. Он звезда любого бала, поклонники носят его на руках, а девушки мечтают о его внимании. Но ни высокие покровители, ни верные друзья, ни известность не могут отвести от него злой рок — ссылки, дуэли, безденежье. Пока однажды он не встречает ту самую, единственную, кто осветит его жизнь и станет его судьбой. Судьбой гения, которого нам только предстоит по-настоящему узнать.

Холмс

Молодой амбициозный доктор Телегин получает новую работу в психиатрической клинике. В первый же день он знакомится с Феликсом, которого задержали за городом с трупом неизвестного в багажнике. Феликс страдает раздвоением личности — иногда в нем просыпается его пропавший брат. К тому же он считает себя Холмсом. Оба они — Феликс и доктор — начинают расследовать совершаемые в клинике преступления. Телегин же пытается выяснить, кто же Феликс на самом деле — мошенник-манипулятор или действительно травмированный потерей брата человек.

Виталя

Виталина уже много лет работает участковым и привыкла отдавать службе гораздо больше сил и времени, чем собственной семье. Но на следующий день после тридцатой годовщины свадьбы ее муж, ученый и профессор Анатолий Розанов, неожиданно решает уйти от нее к восемнадцатилетней секретарше Свете, которая к тому же ждет от него ребенка. Свой неприглядный поступок Анатолий объясняет местью. Он сделал тесты на отцовство и выяснил, что лишь двое из троих их взрослых детей ему действительно родные. А значит, жена первой начала изменять ему. Виталя решает доказать свою невиновность и для повторного анализа в тайне собрать ДНК детей — Натальи, Михаила и Елены. Виталина по очереди поселяется в доме у каждого из них и с большим усердием берется решать их семейные проблемы

