Криптобиржа Gemini, основанная братьями Уинклвосс, закрывается в Канаде к концу года

В электронном письме от 30 сентября, отправленном канадским пользователям биржи, Gemini сообщила, что закроет все счета в Канаде 31 декабря, и сообщила пользователям, что у них есть 90 дней, чтобы вывести активы с платформы.

«С 31 декабря 2024 года Gemini закроет все клиентские счета в Канаде за некоторыми исключениями. В результате мы закроем ваш счет Gemini», — написала биржа в своем электронном письме. Gemini объявила о закрытии счетов через несколько месяцев после того, как финансовые регуляторы страны ввели правила для криптовалютных бирж и торговых платформ, работающих на территории Канады.

22 февраля Канадские администраторы ценных бумаг (CSA) опубликовали уведомление, требующее от всех криптоактивных торговых платформ подписать юридически обязывающее предварительное регистрационное обязательство (PRU) для продолжения работы в стране.

Среди нескольких ограничений, биржам запрещено разрешать канадским клиентам покупать или вносить стейблкоины без предварительного одобрения CSA.

«В свете недавних случаев банкротства ряда CTP, включая Voyager Digital, Celsius Network, группу компаний FTX, BlockFi и Genesis Global (совместно недавние случаи банкротства CTP), мы вводим важные новые положения о защите инвесторов в стандартную форму PRU», — написал CSA.

Крупные международные криптобиржи по-разному отреагировали на новый режим регулирования.

Gemini быстро присоединилась к новым требованиям, подав предварительную регистрацию 13 апреля, поскольку представитель заявил, что Канада является «одним из самых важных и развитых рынков в Америке» и сыграла «существенную роль в международной экспансии Gemini».

Kraken и Binance также заявили после объявления правил, что они подали предварительную регистрацию, необходимую для продолжения работы в стране.

Тем не менее, Binance позже пересмотрела свое решение и 12 мая объявила о своем уходе.

Другие биржи, включая OKX, dYdX, Paxos и Bybit, также покинули канадский рынок после введения новых правил.

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