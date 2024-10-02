С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает дождливая осенняя среда. Утром 15°C, Днём 17°C, Вечером 13°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Международный день социального педагога — профессиональный праздник, который отмечается ежегодно 2 октября. В мае 2009 года в Копенгагене прошла XVII Международная конференция социальных педагогов. В этом мероприятии участвовали представители 44 стран. Конференция оказалась знаменательной, поскольку именно на ней было принято решение учредить международный праздник всех социальных педагогов.

Международный день ненасилия (International Day of Non-Violence), установленный резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 15 июня 2007 года (A/RES/61/271), отмечается ежегодно 2 октября во многих странах мира.

В этот день отмечается праздник двух святых мучеников — Зосимы Пустынника и Трофима. На Руси в этот день отмечали праздник пчельников — Пчелиную девятину. В течение девяти дней с Зосимы нужно было приготовить ульи к зиме. Также в это время было принято обязательно есть по утрам мед, запивая его теплой водой. «Улья в погреб ставь, праздник меда правь», — приговаривали при этом пчельники.

Телепрограмма «Взгляд» появилась в телевизионном эфире 2 октября 1987 года. Основателей было несколько: Анатолий Малкин, Анатолий Лысенко и молодежь, пришедшая с радиостанции «Голос России», вещавшей на зарубежную аудиторию: Александр Любимов, Владислав Листьев, Александр Политковский.

2 октября 1803 года Москва впервые увидела полет воздушного шара, который пилотировал бывший инспектор французской революционной армии Андре-Жак Гарнерен, совершивший 22 октября 1797 года первый в мире прыжок с парашютом. Монгольфьер (так называли воздушный шар в честь братьев Монгольфье, впервые запустивших его летом 1783 года) взмыл в небо в 17.25 и спустя час, пролетев около 30 км, опустился в усадьбе Остафьево, в имении князей Вяземских.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся началом осени! Еще нас ждут теплые деньки, но уже не за горами листопад, кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев! Не болейте, и вдыхайте аромат уже просыпающейся осени!

С добрым утром, Монреаль! С добрым октябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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