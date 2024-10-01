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Фото: https://www.pexels.com/

Какие затраты будут у покупателя при покупке дома?

Olga Ouspenski Окт 1, 2024 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Какие затраты будут у покупателя при покупке дома? отключены 7 Просмотров

Решение принято: пора купить собственное жилье! Какие же расходы ждут покупателя при оформлении покупки?

 

  1. Начнем с самого начала: услуги риэлтора и брокера по ипотеке для покупателей — бесплатные! Ура!
  2. Инспекция дома / квартиры/ плекса оплачивается покупателем и стоит:инспекция дома
    квартира — от 400$
    дом — от 700$
    многоквартирный дом — от 900$
    В эту цену входит инспекция объекта и рапорт с многочисленными объяснениями и фотографиями. Ассоциация риэлторов Канады не рекомендует обращаться к инспекторам, у которых нет страховки на их деятельность. Конечно же, их слуги стоят дешевле, но, по сути, никакой ответственности за инспекцию они не несут.
  3. Услуги нотариуса — от 1400$
    offer acceptedВ эту цену входит проверка документов на недвижимость, задолженности по городским и школьным налогам, подготовка и подписание договора на ипотеку с банком и договора купли/ продажи с последующей их регистрацией в Городском Регистре и взаиморасчетами с продавцами.
  4. Перерасчеты выплат расходов на дом на дату покупки при подписании у нотариуса, такие как городские и школьные налоги, коммунальные расходы и пр. могут достигать до 2000$.
  5. В течение месяца-двух после покупки вы получите квитанцию на уплату городского налога на покупку недвижимости. При покупке дома за 500 000$ вам придется заплатить налог около 6000$. Более точно можно посчитать на сайте : https://www.impot.net/fr/immobilier/mutation/ в зависимости от стоимости недвижимости и места покупки, в Монреале или в пригороде.

Как видите, это значительные суммы, которые нужно заранее подготовить.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками. 

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

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