2 человека погибли в результате лобового столкновения в Кандиаке

Полиция провинции сообщает, что в результате лобового столкновения на шоссе 30 в Кандиаке погибли два человека.

“Около 4 часов утра в воскресенье экстренные службы отреагировали на лобовое столкновение двух автомобилей на 56-м километре”, – сообщила представитель SQ Элизабет Маркиз-Гай.

Водитель одного из автомобилей, женщина лет 40, скончалась на месте происшествия.

Мужчина в возрасте 20 лет был доставлен в больницу в критическом состоянии, но позже скончался от полученных травм.

В аварии участвовали два автомобиля, которые двигались по участку дороги, где обе полосы должны были двигаться в одном направлении.

В настоящее время полиция выясняет, как произошло лобовое столкновение двух автомобилей, тем более что движение в противоположных направлениях на шоссе 30 разделено разделительной полосой.

Они также рассматривают несколько факторов, в том числе вопрос о том, могли ли наркотики, алкоголь или плохая видимость привести к аварии.

Участок шоссе 30, на котором произошла авария, не имеет въездов или выездов в непосредственной близости, что заставляет полицейских задуматься, не выехал ли один из водителей на шоссе не в ту сторону.

“На данный момент у нас нет дополнительной информации о причинах”, – добавил Маркиз-Гай, отметив, что расследование будет длительным.

Шоссе 30 в западном направлении вновь открылось после того, как было закрыто на несколько часов, поскольку полиция проводила расследование, а рабочие могли навести порядок.

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