Портовые рабочие Монреаля начинают трехдневную забастовку на двух терминалах

Ассоциация морских работодателей подтвердила, что забастовка началась в понедельник в 7 утра по восточному времени на терминалах Виау и Мезоннев-Термон.
Ожидается, что забастовка продлится до утра четверга.
Местный профсоюз, который связан с Канадским союзом государственных служащих, заявил, что около 350 членов примут участие в акции по трудоустройству.
Контракт береговых работников с Ассоциацией работодателей морского транспорта истек 31 декабря.
В воскресенье ассоциация опубликовала заявление, в котором говорится, что она испробовала “все возможные средства”, чтобы избежать забастовки.
В нем говорится, что ни посредничество, ни экстренная встреча с Канадским советом по трудовым отношениям не принесли результатов.
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