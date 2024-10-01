Портовые рабочие Монреаля начинают трехдневную забастовку на двух терминалах

Профсоюз, представляющий работников морского порта Монреаль, начал трехдневную забастовку на двух терминалах.

Ассоциация морских работодателей подтвердила, что забастовка началась в понедельник в 7 утра по восточному времени на терминалах Виау и Мезоннев-Термон.

Ожидается, что забастовка продлится до утра четверга.

Местный профсоюз, который связан с Канадским союзом государственных служащих, заявил, что около 350 членов примут участие в акции по трудоустройству.

Контракт береговых работников с Ассоциацией работодателей морского транспорта истек 31 декабря.

В воскресенье ассоциация опубликовала заявление, в котором говорится, что она испробовала “все возможные средства”, чтобы избежать забастовки.

В нем говорится, что ни посредничество, ни экстренная встреча с Канадским советом по трудовым отношениям не принесли результатов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.